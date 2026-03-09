오세훈 후보 미접수에…이정현 “공천 기강 세울 것”
이정현 국민의힘 공천관리위원장은 9일 “후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다”고 밝혔다. 오세훈 서울시장이 ‘당 노선 정상화’를 촉구하며 국민의힘 광역단체장 후보 신청 마감일이었던 8일까지 후보 신청을 하지 않은 것을 직접 겨냥한 발언으로 풀이된다.
이 위원장은 페이스북에 올린 ‘공천 질서에 대한 공관위원장 입장’이라는 제목의 글에서 “공천 질서는 어떤 정치적 이벤트보다 앞서야 한다”며 “공당의 공관위를 무력화하거나 공천 질서를 흔들려는 행위는 당과 당원은 물론 정치 질서 자체를 희화화하는 일”이라고 밝혔다.
이 위원장은 “공천 접수 기간을 지키지 않고 뒤늦게 추가 모집을 기대하며 공천 규정을 임의로 해석하는 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다”며 “공관위는 이에 대해 단호하고 엄정하게 대응하겠다”고 말했다. 이어 “추가 모집은 규정과 관례에 따라 공관위 심의와 의결로 가능할 수 있다”면서도 “그러나 그것 역시 철저히 원칙과 절차에 따라 엄중히 논의돼야 할 사안”이라고 했다.
국민의힘 공관위는 전날 오후 6시에서 오후 10시로 후보 신청 마감 시한을 한 차례 연장했지만 오 시장은 이에 응하지 않았다. 장동혁 대표가 ‘절윤(윤석열 절연)’으로 당 노선을 바꾸지 않는 한 6·3 지방선거를 치를 수 없다고 보고 배수의 진을 치고 정치적 승부수를 던진 것이다. 오 시장 측은 공천 접수를 하지 않은 이유에 대해 “당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀어야 한다”며 “지도부와 의원들 답을 기다리고 있다”고 밝혔다. 당 노선을 두고 끝장토론을 벌일 이날 의원총회가 오 시장과 장동혁 지도부 사이 전면전의 분수령이 될 전망이다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
