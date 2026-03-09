경주시, 음식물자원화시설 단미사료 유상판매 전환…연 3억4000만원 세입 확보
경북 경주시가 음식물자원화시설에서 생산하는 단미사료를 유상으로 판매해 연간 3억4300여만원의 세입을 올리게 됐다.
시는 음식물자원화시설 생산 단미사료의 판매단가를 t당 13만7500원(kg당 137.5원)으로 하는 계약을 최근 체결했다고 9일 밝혔다.
이는 2025년 기준 전국 평균보다 약 2.5배 높은 가격으로, 올해부터 연간 약 3억4300만원의 수입이 기대된다.
경주시 음식물자원화시설은 2009년 12월 가동을 시작해 매년 평균 2500t 규모의 단미사료를 생산하고 있다. 가동 초기에는 유상 판매를 통해 연간 약 7500만원의 수익을 올렸으나, 코로나19 이후 시장 수요 감소로 한때 무상 공급 방식으로 전환됐다.
시는 최근 사료 원자재 확보 경쟁 심화와 거래단가 상승 등으로 시장 여건이 개선되자 유상 판매를 재추진했다. 전국 단미사료 유통 현황을 자체 조사한 뒤 지난달 입찰을 통해 단가계약을 마쳤다.
이번 조치로 음식물자원화시설의 위탁 운영비 부담이 줄고, 생산원가 회수와 보관·관리비 등 간접비용 절감 효과도 기대된다.
주낙영 경주시장은 “앞으로 음식물자원화시설뿐 아니라 재활용선별시설과 자원회수시설 전반의 운영 효율성과 환경성을 함께 높여 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
