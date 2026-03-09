내가찾던홍보, 샤오홍슈 중·일 현지 PR과 파트너십 체결
인바운드 관광 마케팅 기업 ‘내가찾던홍보’가 중국과 일본 현지 PR 기업들과 독점 파트너십을 체결하며 아시아 시장 인플루언서 네트워크 확보에 나섰다. 이번 협력을 통해 중국과 일본 현지 인플루언서를 선점하고 해외 관광객을 대상으로 한 콘텐츠 기반 해외마케팅을 본격 확대한다는 계획이다.
내가찾던홍보는 중국·일본 관광객을 중심으로 국내 브랜드와 음식점의 홍보를 지원하는 인바운드 마케팅 전문 기업이다. 외국인 관광객 유입을 통해 국내 자영업 매출 활성화를 돕는 마케팅 모델을 운영하고 있으며, 최근 해외 관광객 증가 흐름에 맞춰 서비스 영역을 확대하고 있다.
특히 중국 현지 SNS 플랫폼을 활용한 콘텐츠 마케팅에 강점을 보이고 있다. 대표적으로 중국 MZ세대 이용자가 많은 샤오홍슈를 비롯해 따종디엔핑, 도우인 등 현지 주요 플랫폼을 기반으로 체험단 운영과 콘텐츠 확산을 진행한다. 이러한 플랫폼은 중국 관광객이 여행 정보를 탐색할 때 가장 많이 활용하는 채널로 꼽힌다.
회사 측에 따르면 현재 현지 인플루언서 협업을 통해 매달 약 1만건 이상의 콘텐츠가 제작되고 있다. 음식점, 카페, 관광지 등 다양한 국내 로컬 브랜드가 해당 콘텐츠를 통해 중국 및 일본 관광객에게 소개되며 실제 방문으로 이어지는 사례도 늘고 있다는 설명이다.
내가찾던홍보는 단순한 광고 대행을 넘어 기획 단계부터 체험단 운영, 콘텐츠 제작 및 확산까지 전 과정을 직접 관리하는 통합형 해외마케팅 서비스를 제공한다. 현지 플랫폼에 대한 이해도를 기반으로 관광객의 소비 패턴에 맞는 콘텐츠 전략을 수립하는 것이 차별화된 경쟁력으로 평가된다.
정찬영 내가찾던홍보 대표는 “최근 외국인 관광객이 빠르게 늘어나면서 자영업자들 사이에서도 외국인 대상 마케팅 수요가 크게 증가하고 있다”며 “중국과 일본 현지 인플루언서 네트워크를 기반으로 글로벌 관광객과 국내 로컬 브랜드를 연결하는 인바운드 마케팅 플랫폼을 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.
업계에서는 한국을 찾는 아시아 관광객이 지속적으로 증가하는 가운데, 현지 SNS 기반 콘텐츠 마케팅이 외국인 관광객 유입을 확대하는 핵심 채널로 자리 잡고 있다고 보고 있다. 이번 파트너십을 통해 내가찾던홍보가 인바운드 마케팅 시장에서 어떤 성과를 만들어낼지 관심이 모이고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사