슬립테크 알루보, ‘덮는 멜라토닌’ 중력담요 펀딩
국내 침구 제조 전문 회사 엠엠바이오(MMBIO.Inc)의 슬립테크 브랜드 알루보(ahloobo)가 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 ‘알루보 중력담요’ 프로젝트를 진행 중이라고 밝혔다.
이번 펀딩은 오는 16일까지 진행된다. 플랫폼 내에서는 ‘먹지 않고 덮어서 만나는 멜라토닌’이라는 콘셉트로 기획된 제품에 대한 문의와 사전 체험 후기가 이어지고 있다고 회사 측은 설명했다.
알루보가 이번에 선보인 중력담요는 수면의 질 개선을 돕기 위해 신체에 일정한 압력을 가하는 DTP(Deep Touch Pressure)원리를 적용한 가중 담요(Weighted Blanket) 제품이다. 심리적 안정과 숙면 유도를 위해 상복부 등 신체 부위에 압력을 전달하는 구조로 설계됐다. 해당 유형의 제품은 북미와 유럽에서 관련 연구와 함께 시장이 형성돼 있으며, 국내에서도 점차 관심이 확대되는 추세다.
국내에서는 아직 무거운 이불·담요를 전문적으로 제조하는 기업이 많지 않았으나, 최근 관련 제품 출시가 늘어나며 시장이 확장되고 있다는 설명이다. 엠엠바이오는 기존 브랜드 ‘잠도깨비’의 중력담요를 리브랜딩해 이번 제품을 선보였다.
회사 측은 수면 제품의 주요 소비층을 기존 예상보다 넓은 연령대로 파악했다며, 온라인 채널 데이터를 기반으로 브랜드 아이덴티티를 재정립했다고 밝혔다. 제품에는 프리미엄 원단을 적용하고 디자인을 개선해 기능성과 완성도를 강화했다.
알루보는 이번 와디즈 펀딩 종료 이후 4월 중순 공식 자사몰을 오픈할 계획이다. 펀딩 기간 내 구매하지 못한 소비자들도 자사몰을 통해 제품을 구매할 수 있도록 운영 체계를 구축한다는 방침이다.
또한 글로벌 시장 진출도 추진한다. 회사는 오는 4월 초 미국 크라우드 펀딩 플랫폼 킥스타터에서 제품을 선보일 예정이며, 이를 기반으로 미국과 일본 등 해외 슬립테크 시장 공략에 나설 계획이라고 밝혔다.
알루보 관계자는 “기존 브랜드가 짧은 기간 온라인에서 성과를 거두며 제품의 모방 사례도 나타났다”며 “글로벌 확장을 고려해 브랜드명을 알루보로 변경하고 독자적인 정체성을 강화했다”고 말했다. 이어 “후발 주자가 쉽게 따라할 수 없는 제품 경쟁력과 브랜드 감성으로 시장을 확장해 나갈 것”이라고 덧붙였다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사