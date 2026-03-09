대구 동성로가 대학 캠퍼스로…청년 공간 확대
대구시와 지역 대학들이 손을 잡고 동성로를 대학 캠퍼스처럼 바꾸고 있다. 동성로에 청년들이 다시 모일 수 있는 환경을 조성해 활력을 불어넣겠다는 계획이다.
시는 옛 중앙파출소 부지에 지상 4층 규모의 도심캠퍼스 3호관과 복합문화공간을 조성하고 전면광장을 청년 버스킹과 문화 공연이 가능한 다목적 광장으로 만들 계획이라고 9일 밝혔다.
이 사업은 활력을 잃은 대구 중심가 동성로 일대를 젊음과 문화가 살아있는 도심 공간으로 재편하는 ‘동성로 르네상스 프로젝트’의 일부다. 도심캠퍼스 3호관 조성과 함께 인근 통신골목과 야시골목 등 특화 골목을 공공디자인을 적용한 걷고 싶은 거리로 재편한다. 통신골목 삼거리 교통섬도 소규모 시민 광장으로 재구성해 보행 친화적인 공간으로 바꾼다. 도심캠퍼스 3호관과 전면광장 조성 공사는 이달 중 착공에 들어갈 예정이다. 다른 사업들도 순차적으로 진행한다.
특히 시는 지역 대학들과 함께 추진 중인 도심캠퍼스 사업이 확대되는 것에 의미를 두고 있다. 도심캠퍼스는 여러 대학의 학생들이 대구 중심가에 모여 함께 강의를 들을 수 있도록 만든 공간이다.
현재 도심캠퍼스 1·2호관이 각각 경상감영공원 인근과 북성로에 자리잡고 있다. 두 곳 모두 동성로와 가까운 지역이다. 올해로 3년 차에 접어든 도심캠퍼스 사업에 현재 대구권 15개 대학이 참여하고 있다. 도심캠퍼스 참여 대학과 수강 학생 수는 2024년 13개 대학 2277명에서 2025년 15개 대학 2525명으로 증가했다.
계명대와 경북대, 계명문화대, 대구공업대, 대구과학대, 대구보건대, 수성대, 영남이공대, 영진전문대 등 대구 지역 8개 대학이 공동으로 준비한 ‘대구창업학’ 교과목이 2호관에서 강의를 시작하는 등 도심캠퍼스 활용도도 높아지고 있다.
시는 도심캠퍼스 수가 늘면 동성로 일대를 대학 캠퍼스처럼 활용할 수 있을 것이라고 기대하고 있다. 서로 다른 대학의 학생들이 같은 강의를 들은 후 동성로 등 중심가에서 친목 활동과 여가 생활을 즐기게 되면 주변 상권이 살아날 것이라고 기대하고 있다.
허주영 대구시 도시주택국장은 “동성로 르네상스 프로젝트가 본격적인 실행 단계로 들어섰다”며 “동성로를 청년 문화가 살아있는 도시 거점으로 조성해 나가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
