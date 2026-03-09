대구 엑스코서 역대 최대 규모 열린 ‘대구펫쇼’ 성료
대구 엑스코는 대구·경북 지역 최대 규모의 반려동물 문화축제 ‘제23회 대구펫쇼’가 사흘간의 일정을 마치고 성공적으로 막을 내렸다고 9일 밝혔다.
2007년 첫 선을 보인 이래 매년 지역의 올바른 반려동물 문화 확산에 기여하고 있는 대구펫쇼는 올해 역대 최대 규모로 기획돼 6일부터 3일 동안 열렸다. 163개사에서 500부스를 운영했고 2만1483명의 시민들이 방문했다.
한국애견연맹에서 주관한 ‘대구 FCI 국제 도그쇼’ ‘핸들러 자격검정 및 콘테스트’ ‘위그 미용대회’가 동시에 열리며 단순한 전시회를 넘어 반려동물 전문가들의 역량을 확인하는 경연장으로서 역할을 했다.
또 대구시 수의사회는 이틀간 현장에서 참관객을 대상으로 반려동물 건강검진 부스, 영양상담 부스를 운영하며 반려인들에게 실질적인 솔루션을 제공했다. 이 외에도 반려동물과 교감을 나누는 ‘펫아로마 클래스’와 수제 간식을 만드는 ‘펫푸드 클래스’가 3일 동안 열려 참관객의 흥미를 끌었다.
대구펫쇼 관계자는 “역대 최대 규모로 치러진 이번 행사가 지역 반려인들에게 즐거움과 유익함을 동시에 전달했기를 바란다”며 “앞으로도 반려동물 산업 발전과 성숙한 문화 확산에 앞장서겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
