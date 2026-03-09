해녀 되실 분 오세요… 법환해녀학교, 새내기 교육생 모집
서귀포시 법환해녀학교가 오는 4월 10일까지 제12기 직업해녀 양성교육 과정 수강생을 모집한다.
지원 자격은 직업 해녀를 희망하는 만 55세 미만 여성으로, 주소지가 제주 외 지역이어도 신청할 수 있다. 접수는 방문·우편·온라인으로 모두 가능하며, 4월 17일 면접심사를 거쳐 총 40명을 선발한다.
교육은 5월 23일부터 7월 26일까지 주말마다 진행된다. 이론과 체험 강좌를 포함해 총 86시간의 학기과정으로 운영된다. 졸업 후에는 어촌계에 배치돼 현직 해녀에게 물질을 배우는 현장 실습을 받게 된다.
제주에서 해녀가 되려면 해녀학교 교육을 이수한 뒤 어촌계에 가입해 일정 기간 인턴 과정을 거치거나, 해녀 어머니로부터 물질을 전수받아 대를 이어야 한다.
법환해녀학교는 2015년 개교 이후 지난해까지 총 347명의 수료생을 배출했으며, 이 중 110명이 어촌계에 가입해 직업 해녀로 활동하고 있다.
현재 제주에는 서부지역 한수풀해녀학교와 남부지역 법환해녀학교 등 두 곳이 운영 중이다.
한편 1970년대 1만4000명에 달했던 제주 해녀는 지난해 말 기준 2371명으로 줄어든 상태다.
매해 170여명이 고령화 등으로 은퇴하고 있지만 신규 해녀는 평균 35명 안팎 수준에 머물고 있다. 물질이 어렵고, 어촌계에서 요구하는 가입 기준이 까다로워 신규 해녀 수가 적은 상황이다.
제주 해녀문화는 2015년 우리나라 첫 국가중요어업유산으로 지정됐다. 2016년에는 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 등재됐고, 2017년에는 국가무형문화재(제132호)로 지정됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사