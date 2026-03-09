인하대병원, 지역완결형 의료체계 구축…교수진 13명 영입
인하대병원은 최근 13명의 우수 교수진을 영입하며 지역사회 보건 안전망을 공고히 하기 위한 ‘지역완결형 의료체계’ 구축을 지속 중이라고 9일 밝혔다.
인하대병원의 이번 교수진 영입은 상급종합병원으로서 필수의료 분야의 전문성을 유지하고 중증 및 고난도 질환에 대한 대응력을 높이기 위해 추진됐다. 특히 응급의학과, 소아청소년과, 외과 등 필수 분야 인력을 선제적으로 확보함으로써 환자들이 지역 내에서 안정적인 치료를 받을 수 있는 환경을 조성하는 데 중점을 뒀다.
인하대병원이 이번에 영입한 전문의는 총 13명이다. 임상과별로 응급의학과 2명(김한결·주예진), 외과 2명(공윤·김사홍), 정형외과 2명(이제욱·한희수), 소화기내과 2명(고윤미·민성준), 소아청소년과 1명(신성환), 이비인후과 1명(최성용), 신장내과 1명(차준혁), 호흡기내과 1명(김준), 직업환경의학과 1명(김양우) 등이다.
핵심적인 부분은 응급의료 및 수술 역량의 보강이다. 응급의학과 전문의 2명과 외과 전문의 2명이 추가 합류함에 따라 24시간 대응이 필요한 중증 응급 환자 및 긴급 수술 환자에 대한 케어 시스템이 한층 견고해졌다. 또 정형외과와 이비인후과 분야에서도 전문 인력을 보강해 상급종합병원 본연의 고난도 질환 치료 기능을 강화했다.
소아청소년과 신규 의료진 영입을 통해서는 소아 중증 및 난치 질환 치료의 연속성을 확보했으며, 내과 분야에서도 소화기내과와 신장내과, 호흡기내과 전문의를 확충해 세분화된 의료 서비스를 제공할 계획이다. 직업환경의학과 전문의 영입으로 지역 내 사업장 근로자들의 건강 증진 및 직업병 예방 등 공공의료 역할도 지속해 나갈 방침이다.
이택 인하대학교 의료원장(인하대병원장)은 “지역 주민들이 안심하고 찾을 수 있는 의료 환경을 만드는 것이 우리의 본분”이라며 “지역완결형 의료체계 구축을 선도하는 의료기관으로서 새롭게 합류한 교수진들과 함께 중증 및 필수의료 체계를 더욱 내실 있게 다져 책임을 다하겠다”고 말했다.
