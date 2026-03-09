시사 전체기사

충남도, 아산 음봉지역대 ‘119안전센터’로 승격

입력:2026-03-09 11:07
공유하기
글자 크기 조정
충남도청사와 내포신도시. 충남도 제공

충남 아산시 음봉119지역대가 음봉119안전센터로 승격됐다.

충남도는 아산 음봉면 인구가 2015년 1만6112명에서 지난해 2만3095명으로 43.4%(6983명) 증가해 승격했다고 9일 밝혔다.

이에 따라 소방인력을 10명에서 22명으로 증원하고, 차량과 장비를 추가로 배치했다.

충청소방학교에 충청권 4개 시·도를 관할하는 화재감정분석센터도 설치할 계획이다.

화재감정분석센터는 화재 증거물 감정, 화재원인 연구 및 정책개발, 화재조사관 교육, 대형·특이화재 시 현장 지원 등을 담당하게 된다.

도 관계자는 “소방 사각지대를 해소하고 과학적인 전문성을 강화하기 위한 조치”라며 “소방 인프라 확충으로 모두가 안심하며 살 수 있는 안전한 충남을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 코스피 서킷브레이커 발동…코스닥 매도 사이드카
트럼프, 유가 폭등에도 “작은 대가, 바보들만 다르게 생각해”
[단독] 민원 있었는데…인천 지게차 참사는 예견된 사고?
“사고 당시 음주 상태 아니었다”… 이재룡, 경찰 진술
“대기 예약 1000명, 제주서도 와요”… 마운자로 품귀 사태
급락했던 코스닥 왜 오르지?… 외국인, 이례적 규모 매수세
“미사일 2발” 호르무즈 해협 예인선 침몰… 선원 3명 실종
폐지 어르신 5만원…다문화 청소년 대학 보낸 1600만원의 기적[아살세]
국민일보 신문구독