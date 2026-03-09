충남도, 아산 음봉지역대 ‘119안전센터’로 승격
충남 아산시 음봉119지역대가 음봉119안전센터로 승격됐다.
충남도는 아산 음봉면 인구가 2015년 1만6112명에서 지난해 2만3095명으로 43.4%(6983명) 증가해 승격했다고 9일 밝혔다.
이에 따라 소방인력을 10명에서 22명으로 증원하고, 차량과 장비를 추가로 배치했다.
충청소방학교에 충청권 4개 시·도를 관할하는 화재감정분석센터도 설치할 계획이다.
화재감정분석센터는 화재 증거물 감정, 화재원인 연구 및 정책개발, 화재조사관 교육, 대형·특이화재 시 현장 지원 등을 담당하게 된다.
도 관계자는 “소방 사각지대를 해소하고 과학적인 전문성을 강화하기 위한 조치”라며 “소방 인프라 확충으로 모두가 안심하며 살 수 있는 안전한 충남을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
