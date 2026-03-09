시사 전체기사

[속보] 정부, 강호동 농협회장 등 ‘횡령·금품수수’ 수사의뢰

입력:2026-03-09 11:03
강호동(가운데) 농협중앙회장. 연합뉴스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

