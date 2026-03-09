시사 전체기사

검찰, ‘환자 사망’ 양재웅 병원 관련 경찰에 보완수사 요구

입력:2026-03-09 10:59
공유하기
글자 크기 조정
정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅 씨가 2024년 국회에서 열린 보건복지위원회의 복지부 등에 대한 종합 국정감사에 증인으로 출석해 질의에 답한 뒤 증인석으로 돌아가고 있다. 연합뉴스

유명 정신과 의사가 운영하는 병원에서 환자가 숨진 사건과 관련해 검찰이 경찰에 보완 수사를 요구했다. 당시 환자는 손발이 묶인 채 적절한 조치를 받지 못한 것으로 조사됐다.

9일 법조계에 따르면 인천지검 부천지청은 부천 모 병원의 환자 사망 사건과 관련해 경기남부경찰청에 보완 수사를 요구했다.

보완 수사 대상은 병원 의료진 7명으로, 정신건강의학과 전문의 겸 방송인인 이 병원 원장 양재웅(44) 씨도 포함됐다.

양씨의 보완 수사 대상 혐의는 업무상과실치사와 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 위반 등 4개다. 다른 피의자들의 수사 대상 혐의에는 유기치사도 들어갔다.

경찰은 앞서 지난해 10월 이번 사건과 관련해 병원 관계자 12명을 검찰에 송치했으며, 이들 중 담당 주치의 40대 A씨와 40~50대 간호사 4명은 같은 해 11월 재판에 넘겨졌다.

A씨 등 5명은 2024년 5월 27일 복부 통증을 호소하는 30대 여성 환자 B씨에게 적절한 조치를 하지 않아 숨지게 한 혐의를 받는다.

검찰 조사 결과 A씨 등은 B씨에게 투여한 항정신병 약물의 부작용을 제대로 살피지 않고 경과 관찰도 소홀히 했으며, 통증을 호소하는 B씨를 안정실에 감금하고 손발을 결박하거나 방치한 것으로 파악됐다.

다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 B씨는 결국 17일 만에 ‘급성 가성 장폐색’으로 숨졌다.

검찰 관계자는 “수사 중인 사안이라 구체적인 보완 수사 요구 이유를 밝힐 수는 없다”고 말했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 코스피 서킷브레이커 발동…코스닥 매도 사이드카
트럼프, 유가 폭등에도 “작은 대가, 바보들만 다르게 생각해”
[단독] 민원 있었는데…인천 지게차 참사는 예견된 사고?
“사고 당시 음주 상태 아니었다”… 이재룡, 경찰 진술
“대기 예약 1000명, 제주서도 와요”… 마운자로 품귀 사태
급락했던 코스닥 왜 오르지?… 외국인, 이례적 규모 매수세
“미사일 2발” 호르무즈 해협 예인선 침몰… 선원 3명 실종
폐지 어르신 5만원…다문화 청소년 대학 보낸 1600만원의 기적[아살세]
국민일보 신문구독