도민과 조경가가 함께… 제주 원도심에 ‘구석구석 숲’ 만든다
제주도, 9~17일까지 대상지 공모
녹지 소외지역 열섬현상 완화 목적
제주도가 녹지 소외지역의 열섬 현상을 완화하고 생활 환경을 개선하기 위해 주민참여형 도시숲 조성사업을 올해 시범 추진한다.
‘구석구석 숲’으로 이름 붙인 이번 사업은 도민이 공모를 통해 직접 대상지를 추천하고, 조경 전문가와 함께 숲 조성부터 사후관리까지 전 과정에 참여하는 방식으로 운영된다.
대상지는 원도심 일대다. 제주시 일도1동, 이도1동, 삼도2동, 건입동과 서귀포시 중앙동, 천지동, 정방동, 송산동 일원이 해당된다.
향후 5년간 이용 계획이 없는 유휴지로, 구역 경계가 명확하고 접근성이 좋아 조성 후 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공간이어야 한다. 사유지도 신청 가능하다.
신청 기간은 9일부터 17일까지다. 마을·아파트·공동주택 등 공동체 단위 단체가 참여할 수 있다. 신청을 원하는 단체는 제주도 누리집 입법·고시·공고 게시판에서 신청서를 내려받아 작성 후 제출하면 된다. 제주도는 3곳을 선정할 예정이다.
임홍철 제주도 기후환경국장은 “도민이 직접 제안하고 함께 가꾸는 도시숲을 통해 원도심 생활환경을 개선하고 이웃과 소통하는 공간을 확대해 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사