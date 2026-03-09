경기도, 가금류 축사 시설 현대화…“환경개선 추진”
폭염·AI 대비 26억7000만원 투입
경기도가 가금류 사육농가의 축사 환경 개선과 방역 강화를 위해 올해 26억7000만원 규모의 지원사업을 추진한다.
경기도는 시설 현대화와 방역 물품 지원을 통해 생산성을 높이기 위한 ‘가금 및 기타가축 사육농가 지원사업’을 올해 추진한다고 9일 밝혔다.
도는 우선 기후 위기로 인한 가축 피해를 줄이기 위해 축사 단열 지원을 강화한다. 폭염과 혹한으로 인한 생산성 저하와 폐사를 예방하기 위해 차열 페인트 도포와 우레탄 시공 등 단열 처리를 지원할 계획이다.
축산 악취로 인한 민원 예방과 쾌적한 사육 환경 조성을 위한 시설 지원도 포함됐다. 이를 위해 안개분무기와 축사 환기시설 설치 등을 지원한다.
가축전염병 유입 차단을 위한 방역 인프라도 확대한다. 조류인플루엔자(AI) 등 가축 질병 발생을 예방하기 위해 방역 전용 운반차량과 폐사가축 처리기 등 방역 관련 장비를 지원할 예정이다.
이와 함께 고령화로 인한 축산 현장의 인력난을 완화하기 위해 사료와 물 공급 장치, 온·습도 및 환기 관리 장비, 질병·위생 관리 장비 등 각종 자동화 기계·장비 보급도 추진한다. 이를 통해 노동 강도를 낮추고 작업 효율성을 높인다는 방침이다.
지원 대상은 축산법에 따라 가금류 등을 사육하는 경기도 내 축산농가다. 다만 불법 건축물을 보유한 농장이나 축산업 미허가(등록) 경영체 등은 지원 대상에서 제외된다.
신종광 도 축산정책과장은 “기후 위기와 가축전염병에 따른 농가 피해를 최소화하기 위해 지원 사업을 마련했다”며 “농가 맞춤형 지원을 통해 인구 감소와 고령화로 어려움을 겪는 축산 농가의 경영 부담을 줄일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
