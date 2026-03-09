숭실사이버대 ‘한반도 평화공영 추구 콜로키움’ 개최
통일한국세움재단과 공동 주관
숭실사이버대학교와 통일한국세움재단이 한반도 주변 국제정세를 진단하고 평화공영 방안을 모색하는 콜로키움을 개최했다.
숭실사이버대학교와 통일한국세움재단은 지난 5일 서울 중구 한국프레스센터 18층 서울클럽홀에서 ‘제1회 한반도평화공영추구 콜로키움’을 개최했다.
‘한반도 주변 국제정세와 평화공영 방안’을 주제로 열린 이번 행사에는 한국교회총연합, 남북협력민간단체협의회, 한국세계선교협의회(KWMA), 평화드림포럼, 숭실기독교통일지도자센터, 미래목회포럼 등 다양한 교계 및 민간단체 관계자들이 참석했다.
행사는 통일한국세움재단 백낙균 사무총장의 사회로 진행됐으며, 전 숭실사이버대학교 조성기 이사장의 인사말과 참가단체 소개, 한국교회총연합 평화통일상임위원 김승민 목사의 기도에 이어 서강대학교 국제대학원 김재천 교수가 ‘한반도 주변 국제정세와 평화공영 방안’을 주제로 강연을 했다.
이어 숭실사이버대학교 한헌수 총장이 좌장을 맡아 토론을 진행했다. 토론에는 한국교회총연합 김철훈 목사, 남북협력민간단체협의회 이주성 사무총장, 숭실기독교통일지도자센터 하충엽 교수, 평화드림포럼 은희곤 이사장이 참여해 한반도 정세와 통일운동의 방향 등에 대해 의견을 나눴다. 행사는 김철훈 목사의 마침기도로 마무리됐다.
통일한국세움재단 이사장을 겸하고 있는 숭실사이버대학교 한헌수 총장은 초대의 글에서 “남과 북은 오랜 기간 통일을 위해 다양한 노력을 이어왔지만 정권 변화에 따라 정책과 태도가 달라지면서 남북관계의 굴곡을 겪어왔다”고 말했다.
이어 “최근 북측이 남측을 ‘적대적 교전국’으로 규정하며 대화를 거부하는 등 관계 단절이 이어지고 있다”며 “이러한 상황 속에서 기독교 관련 단체들이 향후 통일운동의 목표와 방향을 어떻게 설정해야 할지 함께 논의할 필요가 있다”고 콜로키움 개최 취지를 설명했다.
한편, 1997년 설립된 우리나라 최초의 사이버대학 숭실사이버대는 기독교 정신에 입각한 ‘진리’와 ‘봉사’를 교육이념으로, 현재까지 약 7900명의 재학생과 각 분야별 3만여명 이상의 졸업생을 배출했다.
