500만원 지원에 태화강국가정원 무료 대관까지

울산시, 공공자원 활용한 소규모 결혼식 지원

태화강 국가정원(은행나무·숲속정원), 대왕암공원(구 교육연수원 축구장·잔디마당) 등은 대관료 없이 무료로 이용할 수 있다.

울산대공원(장미원 등)의 경우 관련 조례에 따라 하객 1인당 성인 2000원, 유아 500원의 입장료는 신청인이 부담해야 한다.