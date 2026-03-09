500만원 지원에 태화강국가정원 무료 대관까지
울산시, 공공자원 활용한 소규모 결혼식 지원
울산시는 태화강 국가정원과 대왕암공원 등 지역 대표 명소를 활용한 소규모 결혼식 지원 사업인 ‘유온(U:ON) 웨딩’을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.
이 사업은 결혼 비용 부담을 덜고 건전한 예식 문화를 확산하기 위해 올해 처음 시행된다.
이번 사업에 선정된 예비부부에게는 예식 운영 전반에 필요한 사항이 파격적으로 지원된다.
예복과 헤어·메이크업을 포함한 ‘웨딩 패키지’는 물론, 식장 꾸밈, 영상·음향 시스템, 예식 진행 인력 등 기본 500만원 상당의 혜택이 제공된다.
고물가 시대에 결혼을 앞둔 예비부부들의 경제적 부담을 획기적으로 낮춰줄 것으로 기대된다.
예식 장소는 울산의 아름다운 자연경관을 담은 야외 공간 8곳이 지정되었다.
특히 장소에 따라 이용료 혜택이 다르므로 사전 확인이 필요하다. 태화강 국가정원(은행나무·숲속정원), 대왕암공원(구 교육연수원 축구장·잔디마당) 등은 대관료 없이 무료로 이용할 수 있다.
울산대공원(장미원 등)의 경우 관련 조례에 따라 하객 1인당 성인 2000원, 유아 500원의 입장료는 신청인이 부담해야 한다.
신청 대상은 울산에 거주하는 예비부부로, 최소 한 명은 울산에 1년 이상 거주 중이어야 한다.
하객 100명 미만의 소규모 예식을 대상으로 하며, 오는 3월 11일 오전 9시부터 울산시 누리집 공지사항의 네이버폼을 통해 신청할 수 있다.
기상 악화 시에는 울산박물관이나 울산가족문화센터 등 사전에 선택한 실내 대체 장소에서 예식을 진행할 수 있다.
울산시 관계자는 “이번 사업이 공공자원을 활용해 예비부부에게 합리적이고 뜻깊은 결혼식 기반을 마련했다는 데 큰 의미가 있다”면서 “울산이 ‘결혼해서 살기 좋은 도시’로 체감되는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
