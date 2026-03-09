[속보] 코스피 서킷브레이커 발동…코스닥 매도 사이드카
중동 리스크에 따른 고유가 영향에 코스피 지수가 9일 8% 넘게 떨어지면서 또다시 유가증권시장에 서킷브레이커가 발동됐다. 코스피 시장 내 모든 매매가 20분간 중단됐다. 서킷브레이커가 발동된 건 지난 4일 이후 3거래일만이다.
한국거래소는 이날 오전 10시31분52초 유가증권시장에 서킷브레이커가 발동됐다고 공시했다. 서킷브레이커는 전 종목의 매매를 20분간 멈추는 조치로, 코스피 지수가 전일 대비 8% 급락한 상태가 1분간 지속할 때 발동된다.
서킷브레이커 발동은 지난 4일 이후 3거래일만으로, 당시 코스피는 전장대비 452.80포인트(8.1%) 폭락한 5132.07이었다. 삼성전자(-10.04%), SK하이닉스(-11.58%), 현대차(-10.4%) 등 시총 대형주가 일제히 10% 넘게 폭락한 바 있다.
같은 시각 코스닥 시장에는 매도 사이드카가 발동됐다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
