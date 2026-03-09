인천시, 발달지연·경계 영유아 가정 통합 지원
인천시는 발달지연·경계 영유아 통합 지원체계 구축을 위해 ‘고고고 프로젝트Ⅱ’와 ‘다독다독 부모마음공감’을 함께 운영한다고 9일 밝혔다.
고고고 프로젝트Ⅱ는 시가 인천맘센터를 통해 운영하는 영유아 발달지원 사업이다. 영유아를 대상으로 발달검사, 심화검사, 치료·상담을 지원한다.
올해 고고고 프로젝트Ⅱ에선 기존 부모가 직접 점검하는 발달검사에 더해 전문가가 집중 영역을 살펴보는 발달검사가 새롭게 추가됐다. 의심군으로 결과가 나오면 언어, 놀이, 소근육 등 영역별 맞춤형 발달치료가 최대 11회까지 무료로 지원된다. 부모가 직접 점검하는 발달검사에서 의심군으로 나온 경우에는 심화검사 1회가 추가된다.
또 시는 발달지연·경계 영유아를 양육하는 부모의 스트레스와 어려움을 덜 수 있도록 인천맘센터를 통해 부모상담 사업인 다독다독 부모마음공감을 운영한다. 심리검사 기반 1대 1 개인상담, 그룹상담 등을 지원하는 내용이다. 대상은 고고고 프로젝트Ⅱ에 참여한 발달지연·경계 영유아 부모, 지역 내 발달지연 관련 상담을 희망하는 영유아 부모 등이다.
시는 고고고 프로젝트Ⅱ와 다독다독 부모마음공감을 통해 발달지연·경계 영유아 가정 전체를 아우르는 통합적 지원체계를 구축할 방침이다. 발달지연·경계 영유아의 상담·치료를 강화해 건강한 성장을 돕고 부모 지원을 병행해 양육 역량을 높이는 것을 목표로 한다.
김경선 시 여성가족국장은 “인천시 출생 정책과 연계해 인천맘센터를 중심으로 영유아 발달지원과 부모 지원 사업을 지속 확대하겠다”며 “시민이 일상에서 체감할 수 있는 정책 성과를 꾸준히 만들어 나가도록 하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
