군산 미래차 산업 전환 속도…196억원 모비리틸 지원센터 구축
기업지원 51건 모집
전동화·스마트 제조 전환 지원
전북 군산시가 미래형 상용 모빌리티 산업 전환을 위한 기업 지원에 나선다.
9일 군산시에 따르면 군산 국가산업단지 일원에 총사업비 196억원 규모의 ‘미래형 상용 모빌리티 소부장 지원센터 구축사업’을 추진하고 있으며, 올해 말까지 관련 인프라 구축을 완료할 계획이다.
이 사업은 내연기관 중심의 기존 산업 구조를 전기·수소차와 자율주행 등 미래차 산업 중심으로 전환하기 위한 것으로 국비 137억원이 투입된다.
시는 기업지원 체계 구축과 성능평가 장비 확충, 기술 및 사업화 지원, 인력 양성, 산학연 협력 네트워크 강화 등을 통해 상용 모빌리티 분야 제조 혁신 기반을 마련한다는 방침이다.
특히 올해는 지역 기업의 기술 경쟁력 강화를 위해 3월 27일까지 6개 분야 51건 규모의 기업 지원사업 참여 기업을 모집한다.
지원 분야는 OPEN-LAB 프로젝트, 전장품 성능평가, 혁신제품 사업화, 제품 고급화, ONE-POINT 멘토링, xEV 특화 제조공정 개선 등이다.
시는 이를 통해 지역 기업들이 스마트 제조 공정을 도입하고 미래차 산업 전환에 대응할 수 있도록 기술 지원을 확대할 계획이다. 지원 대상은 스마트그린산단 및 연계 산업단지 입주 기업이다.
군산시 관계자는 “상용 모빌리티 산업은 전동화와 스마트 제조 기술 중심으로 빠르게 재편되고 있다”며 “기업 지원을 통해 지역 산업 경쟁력을 강화하고 미래차 산업 전환을 적극 추진하겠다”고 말했다.
