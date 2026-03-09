尹 부친 묘소 주변 철침 박은 70대…‘혐의없음’ 불송치
윤석열 전 대통령의 부친 묘지에 철침을 박은 70대 남성들에 대해 경찰이 ‘혐의없음’을 결정했다.
경기 양평경찰서는 건조물침입 및 재물손괴 혐의로 검거한 70대 A씨 등 2명에 대해 지난 5일 불송치를 결정했다고 9일 밝혔다.
이들은 지난해 12월 23일 오후 12시45분쯤 양평군 양평읍 소재 공원묘지에서 고 윤기중 연세대 명예교수의 묘지 주변에 길이 30㎝짜리 철침 2개를 박아 넣은 혐의를 받는다.
목격자 신고를 받고 출동한 경찰은 두 사람을 현행범으로 체포했다. 다만 이들이 봉분을 직접 훼손하지 않은 점 등을 종합해 불구속 수사로 충분하다고 판단해 석방했다.
이들은 경찰 조사에서 자신을 윤 전 대통령의 지지자라고 주장한 것으로 알려졌다. 또한 “묘소에 수맥이 흐른다는 말을 듣고 액운을 막기 위해 찾아왔다”고 말한 것으로 전해졌다.
약 3개월간 수사를 이어간 경찰은 분묘발굴죄, 경범죄 처벌법 등도 적용 가능한지 다각도로 검토했다. 그러나 철침이 박힌 위치가 봉분으로부터 5ｍ가량 떨어진 조경수 아래로 분묘를 훼손했다고 보기 어려운 점과 누구나 접근할 수 있는 공원묘지에서 벌어진 범행인 점, 고인의 명예를 훼손할 의도가 없었던 점 등을 토대로 해당 행위가 범죄 구성 요건을 충족하지 않는다고 판단했다.
경찰 관계자는 “적용할 수 있는 법률이 있는지 다각도로 검토했으나 이들의 행위가 형사 처벌이 가능한 정도엔 이르지 못한 것으로 판단했다”고 설명했다.
