유가 100달러 돌파에 트럼프 “바보들” 말한 까닭?
도널드 트럼프 미국 대통령이 배럴당 100달러를 돌파한 국제 유가 폭등 사태를 우려하는 이들을 향해 “바보들”이라고 직격했다. 고유가는 이란의 핵 위협을 제거하고 평화를 얻기 위해 지불해야 할 아주 작은 대가일 뿐이라는 것이다.
트럼프 대통령은 8일(현지시간) SNS 트루스소셜에 올린 글에서 “이란 핵 위협의 파괴가 끝나면 급격히 하락할 단기 유가는 미국과 세계, 안전과 평화를 위한 아주 작은 대가”라며 “바보들만 다르게 생각할 것”이라고 적었다.
이는 이란에 대한 미국과 이스라엘의 공격이 성공적으로 끝나면 유가가 하락할 것이라는 취지로 해석된다. 당장의 유가 폭등에 흔들리지 말고 작전을 완수해 중동의 지정학적 리스크가 해소되면 유가도 급락할 것이란 자신감을 내비친 것이다.
하지만 시장의 충격은 걷잡을 수 없이 커지고 있다. 미국 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 한국시간 이날 오전 7시26분 기준 전장 대비 14.85% 오른 배럴당 107.54달러를 기록했고, WTI는 한때 111.24달러까지 올랐다. WTI 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것은 2022년 7월 이후 처음이다.
국제 유가 기준인 브렌트유는 같은 시각 영국 런던 ICE 선물거래소에서 14.85% 오른 배럴당 107.54달러에 거래됐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
