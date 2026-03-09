트럼프 경고 안 먹히는 이란…물 건너간 ‘베네수엘라 모델’

트럼프 “이란 새 지도자 우리 승인 받아야” 경고에도 이란 새 지도자에 강경파 모즈타바

트럼프, 이란 새 지도부와 대화 가능성 낮아져

제 2의 참수 작전 가능성도 배제 못 해

이란의 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이가 지난 2024년 10월 수도 테헤란의 헤즈볼라 시설을 방문한 모습. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 거듭된 경고에도 이란이 8일(현지시간) 아야톨레 알리 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이(56)를 최고지도자로 선출하면서 트럼프가 희망해온 ‘제2의 베네수엘라’ 모델이 일단 무산됐다. 트럼프 대통령이 이란에 무조건적 항복을 요구하고 있고, 이란도 강경파를 차기 최고지도자로 뽑으면서 이란 전쟁의 조기 종전 가능성은 더 낮아졌다.



트럼프는 이날 모즈타바 선출이 공식 발표되기 전 ABC뉴스 인터뷰에서 “그(새 지도자)는 우리로부터 승인을 받아야 할 것”이라며 “우리의 승인을 받지 않으면 그는 오래가지 못할 것”이라고 경고했다. 하지만 이란은 불과 몇 시간 뒤 보란 듯 강경파 모즈타바를 새 최고지도자로 선출했다고 발표했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 앞서 이날 NBC방송에 나와 “우리는 누구도 우리의 내정에 간섭하는 것을 허용하지 않는다”며 “이는 이란 국민에게 달려 있다”고 말했다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7일(현지시간) 대통령 전용기에서 기자들과 질의응답을 하는 모습. 연합뉴스

트럼프는 그동안 하메네이가 폭사한 이후 이란 정권에 친미 지도부를 세우고 싶다는 뜻을 여러 차례 밝혀왔다. 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 이후 델시 로드리게스 임시 대통령이 미국과 협력하고 있는 것을 ‘모범 사례’로 언급해왔다.



이란 지도부가 강경파를 새 최고지도자로 내세울 것이라는 관측이 나올 때마다 트럼프는 경고를 보냈다. 트럼프는 지난 5일 온라인 매체 악시오스와의 인터뷰에서 “하메네이의 아들은 경량급”이라며 “하메네이의 아들은 받아들일 수 없다”고 말한 바 있다. 그는 지난 3일에는 “(이란에서) 지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다”고도 경고했다.



하지만 트럼프의 경고와는 달리 이란은 하메네이의 아들을 최고지도자로 선택했다. 모즈타바는 앞으로 이란의 국가 원수이자 영적 지도자가 돼 군대를 통제하고 종교 문제를 지도하게 된다. 이에 따라 트럼프가 이란 새 지도부를 대화 상대로 인정할 가능성은 작아 보인다. 트럼프는 전날 기자들에게 “우리는 타협을 원하지 않는다. 그들은 타협을 원하지만, 우리는 타협을 원하지 않는다”고 강조하기도 했다.



관건은 트럼프가 하메네이에 이어 모즈타바까지 제거하는 ‘참수 작전’에 다시 나설 것인지다. 트럼프가 미국이 승인하지 않는 이란 지도자는 오래 가지 못할 것이라고 공언한 만큼, 모즈타바 제거 작전도 배제할 수는 없다.



트럼프가 이날 인터뷰에서 “나는 5년 뒤에 (미국) 사람들이 (이란으로) 돌아와 같은 일을 또 해야 하거나, 더 나쁘게는 그들이 핵무기를 갖도록 내버려 두기를 원하지 않는다”고 말한 것도 강경한 향후 대응을 시사한 것으로 해석할 수 있다. 다만 이미 미군 7명이 희생된 상황에서 이란 새 지도부에 대한 추가 작전은 리스크가 더 클 수밖에 없다.



트럼프는 다시 이란 국민의 정권 교체를 촉구하는 여론전에 나설 수도 있다. 트럼프는 개전 초기부터 이란 국민이 직접 정부를 접수하라고 촉구하는 동시에 이란 혁명수비대(IRGC)에는 항복을 요청한 바 있다. 하지만 이란 수뇌부도 모즈타바를 중심으로 똘똘 뭉쳐있는 만큼, 이란 내부에서 반정부 봉기가 일어날 가능성도 더욱 낮아졌다는 평가가 나온다. IRGC는 이날 모즈타바 선출을 축하하며 “혁명과 이슬람 공화국 통치의 새로운 새벽이자 새로운 단계”라고 밝혔다.



뉴욕타임스는 “모즈타바는 혁명수비대와 긴밀한 관계를 유지해 왔으며 수비대가 선호하는 후보였다”고 평가했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



