김민석 총리, 익산에 거처 마련…서울·전북 오가며 생활
영등동 아파트 전세 계약
김 총리 “은퇴 후 익산 정착 꿈” 발언도
김민석 국무총리가 전북 익산에 거처를 마련한 것으로 확인됐다.
9일 지역 정가와 부동산 업계 등에 따르면 김 총리는 최근 익산시 영등동의 한 아파트를 전세로 계약했으며 오는 4월쯤 입주할 예정인 것으로 알려졌다. 1992년 준공된 이 아파트의 매매가는 8천만∼1억원대이며, 전세가는 6천만원 안팎으로 알려졌다.
해당 아파트에는 김 총리의 노모와 부인이 거주할 예정이며 김 총리는 서울과 익산을 오가며 생활할 것으로 전해졌다.
김 총리의 노모는 건강 관리 등을 위해 익산의 한 병원에 입원할 예정인 것으로 파악됐다.
이번 거처 마련은 가족 생활 여건을 고려한 결정으로 알려졌다. 김 총리는 그동안 여러 자리에서 정치 생활을 마친 뒤 익산에 정착하고 싶다는 뜻을 밝혀왔다.
앞서 김 총리는 지난 5일 새만금개발청 방문 당시 언론 인터뷰에서 “정치를 그만두면 새만금과 가까운 익산에 살고 싶다는 꿈이 있었다”며 “최근 익산에 오가며 지낼 수 있는 거주지를 준비하고 있다”고 말한바 있다.
