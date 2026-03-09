[여긴 어디] 곡선의 자태와 화사한 색채… 벼랑 위 ‘봄처녀’
봄꽃들이 추위를 뚫고 세상에 나오고 있다. 전북 군산의 고군산군도는 봄 야생화 명소 중 한 곳이다. 고군산군도에 속하는 신시도 대각산은 3월이면 야생화 산자고(山慈姑) 덕분에 인기다.
대각산 전망대 주변 바위에 자세히 살펴보면 쉽게 볼 수 있다. 곡선이 어우러진 자태와 화사한 색채가 매혹적이다. 잡초 사이에서 꽃을 피운 모습이 봄의 역동과 소생의 기쁨을 전해준다. 벼랑 위 산자고 너머 바다 위에 고군산군도의 무녀도, 선유도, 장자도, 대장도 등이 그림 같이 줄지어 떠 있다.
산자고는 ‘산에서 자라는 자고’라는 뜻이다. 이 명칭은 비늘줄기가 물가에서 자라는 소귀나물류(한자명 자고)의 비늘줄기와 닮은 특징에서 유래된 것으로 추정된다. 학명은 ‘Tulipa edulis (Miq.) Baker’다. 속명 툴리파(Tulipa)는 페르시아의 고어 tulipan에서 유래한 것으로 꽃 모양이 ‘두건을 닮았다’는 뜻이고, 종명 에둘리스(edulis)는 라틴어로 ‘먹을 수 있다’는 의미다. 영어명은 edible tulip(에더블 튤립), 즉 ‘먹을 수 있는 튤립’이다. 꽃말은 ‘봄처녀’다.
산자고는 백합과 여러해살이풀로, 국내에서 자생하는 백합과 식물 중 유일한 튤립종이다. 알록달록한 무릇이란 의미로 옛날에는 ‘까치무릇’이라고 불렸다. 키는 15~30㎝이고 길이 3~4㎝의 넓은 난형의 흑갈색 비늘줄기가 있다. 뿌리에서 나는 잎은 2개이고 꽃잎은 6장이다. 꽃 안쪽은 흰색이고 바깥쪽에는 자주색 줄무늬가 있다. 주황색 꽃밥이 있는 수술 6개 가운데 3개는 길고 3개는 짧다. 암술은 한 개다. 얼레지처럼 사랑의 온도가 돼야 꽃잎이 열린다. 펼쳐진 꽃잎은 별 모양이다. 밤에는 꽃잎을 닫는다.
한자 이름에서 ‘산에 있는 자애로운 시어머니’가 떠오른다. 산림청이 우리나라 식물명의 유래를 설명하면서 소개한 이야기가 있다. 먼 옛날 산골 가난한 집에서 어렵게 들인 며느리가 등창이 나서 어려움을 겪고 있었다고 한다. 한날 시어머니가 뒷산에서 별처럼 생긴 작은 꽃을 피운 가냘픈 식물을 발견하고 뿌리를 캐어 짓이겨 등창에 발랐더니 감쪽같이 나았다고 한다. 산자고는 실제 약재로도 쓰인다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사