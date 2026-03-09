경북농업기술원, 초당옥수수 신 품종 ‘청밀옥’ 개발

이삭 길이 21.8㎝로 크고 수입 품종보다 쓰러짐에 강하며 작업 환경도 좋아

경북농업기술원이 개발한 초당옥수수 신품종 ‘청밀옥’. 경북도 제공



경북농업기술원이 초당옥수수 신품종 ‘청밀옥’을 개발해 국립종자원에 품종보호 출원했다고 9일 밝혔다.



초당옥수수는 일반 옥수수보다 당도가 2~3배 높아 아삭한 식감과 풍부한 과즙이 특징이다.



100g당 90㎉ 정도로 열량이 낮고 식이섬유와 미네랄이 풍부해 여름철 간식으로 인기가 높다.



최근에는 진공포장, 병조림, 음료, 제과 등 제품들이 다양해지면서 젊은 층을 중심으로 꾸준히 소비가 늘고 있다.



재배기간이 80~90일로 찰옥수수보다 15일 정도 짧아 이모작과 이기작 재배에 유리하다.



5월에 조기 출하하면 이삭당 2000원 수준으로 가격이 높고 6~7월 가격은 찰옥수수보다 2배 높은 1200원 정도에 거래돼 신소득 작목으로 주목받고 있다.



그러나 국내 초당옥수수는 대부분 종자 가격이 2000립 기준 5만~10만원 수준의 비싼 수입 품종에 의존하고 있고 해마다 종자 수입량이 일정하지 않아 종자를 구하기 어렵다. 여기에다 장마철에는 쓰러짐 피해도 잦다.



경북농업기술원은 이런 문제를 해결하고자 2021년 교잡종 육성 연구를 시작해 전국 6개 지역에서 2년 간 재배시험과 식미 검정을 거쳐 최근 ‘청밀옥’을 개발했다.



‘청밀옥’은 이삭 길이가 21.8㎝로 크고 수입 품종보다 쓰러짐에 강하며 키가 193㎝로 커 수확 때 허리를 굽히지 않고 작업할 수 있어 작업 부담을 줄일 수 있다.



농기원은 현장 확산을 위해 종자 생산 및 재배기술 교육을 하고 국내 재배 환경에 적합한 풋이삭용, 가공용 등 다양한 품종을 개발할 계획이다.



조영숙 경북도농업기술원장은 “‘청밀옥’은 이삭이 큰 대과종으로 가공용 이용성이 우수하고 재배기간도 짧아 이모작 재배에 적합한 우량품종으로 기대가 크다”며 “농가 소득향상에 도움이 되도록 청밀옥을 조기에 보급하는 데 주력하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



