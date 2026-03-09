‘요즘 한국’ 매력 싱가포르 공략… K관광 로드쇼 개최
관광공사, 지난 6~8일 싱가포르 중심가에서 뷰티·미식·지역관광 등 ‘K데일리케이션’ 홍보
한국관광공사는 지난 6~8일 싱가포르 중심부에 있는 ‘플라자 싱가푸라’에서 ‘2026 싱가포르 K관광 로드쇼’를 열고 싱가포르 방한 관광객 유치에 나섰다고 9일 밝혔다.
2025년 싱가포르에서 한국을 찾은 관광객은 약 40만 명으로, 2024년 37만 5000여 명에 이어 또 한 번 역대 최대 규모를 기록했다. 관광공사는 이러한 성장세를 이어가고자 공연·뷰티·미식·라이프스타일 등 한국인의 일상을 담은 ‘K데일리케이션’을 주제로 매력적인 콘텐츠를 선보였다.
이번 행사에는 한국콜마·정샘물·비비고 등 K브랜드와 공연·실용아트·미식 등 각 분야 전문가가 대거 참여해 K컬처를 심도 있게 경험할 수 있는 테마관을 마련했다. ‘K컬처 스테이지’는 뮤지컬 공연, 메이크업 쇼케이스, 스타 셰프 쿠킹쇼 등을 연이어 선보이며 뜨거운 호응을 얻었다. ‘K컬처 체험존’은 1대 1 피부 진단, 퍼스널 컬러 체험, DIY 노리개 만들기 등 특색 있는 프로그램을 운영했고 ‘K푸드 체험존’ 푸드트럭에서는 현장에서 바로 즐길 수 있는 한식으로 방문객들의 발길을 모았다.
방한 재방문율이 높은 싱가포르 관광객을 겨냥해 지역관광 홍보와 방한 상품 세일즈도 적극적으로 펼쳤다. 강원도·부산·제주도 등 지역 홍보 부스를 통해 로컬 콘텐츠를 소개했고, 현지 유명 인플루언서와 연계한 한국 관광 토크쇼를 열어 이목을 끌었다.
아울러 관광공사는 싱가포르 현지 11개 여행사를 초청해 방한 상품 판촉을 지원했으며, 이를 통해 3일간 17억 원 이상의 매출을 기록하는 등 실질적인 성과를 거뒀다.
안효원 관광공사 싱가포르지사장은 “해외여행이 일상화돼 있는 싱가포르는 높은 경제력을 바탕으로 동남아 관광 트렌드를 선도하는 국가”라며 “현지의 뜨거운 K컬처 열기와 지역관광에 대한 관심이 실제 방한 수요로 직결될 수 있도록 맞춤형 마케팅을 지속 확대하겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사