트럼프, 유가 폭등에도 “작은 대가, 바보들만 다르게 생각해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7일(현지시간) 대통령 전용기에서 기자들의 질문을 받는 모습. 연합뉴스

국제 유가 기준인 브렌트유가 배럴당 110달러를 넘어섰다고 보도했다. 브렌트유가 배럴당 100달러를 넘어선 것은 약 4년 만으로 현재 유가는 미국과 이스라엘이 지난달 28일 이란 공격을 시작하기 전보다 50% 정도 비싸졌다. 고유가는 주유소의 휘발유 가격 인상으로도 이어져 미국의 휘발유 가격은 전쟁 발발 이후 약 17% 인상됐다고 NYT는 전했다.

세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협 통행을 차단했다. 전 세계 석유의 약 20%가 호르무즈 해협을 통해 유통된다. 쿠웨이트 등

주요 산유국들의 저장시설이 빠르게 포화 상태에 이르면서 감산으로 이어지는 등 시장 혼란은 확산하고 있다.