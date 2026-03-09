“사고 당시 음주 상태 아니었다”… 이재룡, 경찰 진술

SBS 보도화면 캡처

약물간이검사 결과는 음성이었다.

경찰은 음주운전 여부를 조사하는 한편 차량 블랙박스로 사고 당시 이씨의 행적을 파악할 방침이다.

이씨는 2003년에도 음주 상태에서 교통사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부한 혐의로 입건돼 면허 취소 처분을 받았다. 2019년에는 술에 취한 상태에서 서울 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물 손괴 혐의로 기소유예 처분을 받기도 했다.