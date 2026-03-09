서울 강남 한복판 도로에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받고 있는 배우 이재룡(62)씨가 경찰 조사에서 “당시 음주 상태가 아니었다”고 진술한 것으로 알려졌다.
9일 서울 강남경찰서 등에 따르면 이씨는 경찰에 음주운전을 하지 않았다는 취지로주장했다.
이씨는 지난 6일 오후 11시쯤 서울 강남구 청담역 인근에서 차를 몰다 중앙분리대를 들이받은 뒤 아무런 조치를 취하지 않고 달아난 혐의를 받고 있다.
이씨는 사고 직후 자택에 차량을 주차한 후 지인의 집으로 갔다. 이후 7일 오전 2시쯤 경찰에 붙잡혔다. 경찰에 따르면 음주측정결과 이씨의 혈중알코올농도는 면허 정지수준이었다. 약물간이검사 결과는 음성이었다.
경찰은 음주운전 여부를 조사하는 한편 차량 블랙박스로 사고 당시 이씨의 행적을 파악할 방침이다.
이씨는 2003년에도 음주 상태에서 교통사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부한 혐의로 입건돼 면허 취소 처분을 받았다. 2019년에는 술에 취한 상태에서 서울 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물 손괴 혐의로 기소유예 처분을 받기도 했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“사고 당시 음주 상태 아니었다”… 이재룡, 경찰 진술
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사