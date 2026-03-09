이란 혁명수비대 “모즈타바 지지… 명령에 완전 복종”

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 9일(현지시간) 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이에 대한 지지를 표명하며 명령에 복종하겠다고 밝혔다.
이란 IRNA통신에 따르면 이슬람혁명수비대는 이날 성명에서 “이슬람혁명수비대는 통치의 병사이자 강력한 팔로서 전문가회의의 선택을 지지한다”며 “‘이 시대의 최고지도자’인 모즈타바 하메네이의 명령에 전적으로 복종하고 목숨을 바칠 준비가 돼 있다”고 밝혔다.
혁명수비대는 또 “전문가회의가 ‘조건을 모두 갖춘 법학자’'이자 젊은 사상가로서 정치·사회 문제에 가장 밝은 인물로 평가되는 모즈타바 하메네이를 선출한 것을 축하한다”며 “우리는 전문가회의가 선택한 인물에 대해 존경과 충정, 그리고 복종의 뜻을 표한다”고 했다.
이어 “이번 선택은 혁명과 이슬람공화국의 또 한 번의 ‘새로운 여명’이자 새로운 단계의 시작”이라며 “이 시대의 최고지도자이자 일신교 사회의 설계자는 성숙하고 전진하는 지도력으로 국가와 혁명을 험난한 고비들을 넘어 성스러운 이슬람 체제의 숭고한 목표를 향해 이끌고 나갈 것”이라고 했다.
모즈타바 하메네이는 매우 긴밀한 관계를 가진 것으로 알려져 있으며, 혁명수비대가 선호하는 후보로 거론돼 왔다.
이란군 총참모부와 이란군의 군사 작전을 통합 지휘하는 하탐알안비야 중앙사령부도 모즈타바 하메네이 지지를 표명했다.
IRNA에 따르면 이들은 이날 성명에서 “이란 이슬람공화국 무장군과 무장군의 모든 지휘관·전투원, 그리고 무장군의 대가족은 혁명 ‘두 이맘’의 이상과의 맹약을 재확인한다”며 “조건을 모두 갖춘 법학자이며 공정하고 시대를 아는 정치가, 실천하는 학자, 금욕적이고 경건한 인물, 유능하고 신중한 지도자인 모즈타바 하메네이에 대해 충성 서약을 선언한다”고 밝혔다.
이어 “마지막 숨과 마지막 피 한 방울까지 사랑하는 지도자의 지휘 아래, 이슬람과 사랑하는 이란의 적들의 음모에 맞서 국가의 이익과 안보를 지키기 위해 저항하고 굳건히 버틸 것”이라고 했다.
이란 최고지도자를 결정하는 헌법기구인 전문가회의는 이날 공개한 성명에서 모즈타바 하메네이를 이란의 제3대 최고지도자로 결정했다고 밝혔다.
모즈타바 하메네이가 새 최고지도자로 선출되면서 이란의 강경한 신정 통치 기조가 이어질 것이라는 관측이 나온다.
한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 최고지도자 인선에 공개적으로 관여하는 발언을 이어가며 모즈타바 하메네이에 대해 “용납할 수 없다. 이란에 조화와 평화를 가져올 수 있는 인물을 원한다”고 밝혔다.
그는 8일 ABC 인터뷰에서도 “나의 승인을 받지 않은 새 지도자는 오래 버티지 못할 것”이라고 말했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
