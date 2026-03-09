트럼프 “이란 새 지도자 우리 승인 받아야” 경고에도…이란 하메네이 차남 지도자 선출
트럼프 “우리 승인 없으면 오래 못 가” 경고
이란, 새 최고지도자에 하마네이 차남 강경파 모즈타바 선출
트럼프, 전쟁 기간에 대해 “절대 예측 않는다…일정보다 앞서고 있어”
도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 미국의 승인을 받지 못한 이란의 차기 최고지도자는 오래 버티지 못할 것이라고 경고했다. 하지만 이란은 트럼프 대통령의 발언 뒤 아야톨라 알리 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이를 후계자로 선출했다. 트럼프가 경고한 강경파 인사가 이란의 새 최고지도자가 되면서 이란 전쟁도 더 격화할 가능성이 커졌다.
트럼프 대통령은 이날 ABC뉴스 인터뷰에서 “그(새 지도자)는 우리로부터 승인을 받아야 할 것”이라며 “우리의 승인을 받지 않으면 그는 오래가지 못할 것”이라고 밝혔다.
트럼프는 “우리는 10년마다 돌아가야 되는 상황을 피하고 싶다. 특히 나 같은 대통령이 없는 상황에서는 그렇게 되지 않을 수도 있기 때문”이라고 말했다. 그러면서 “나는 5년 뒤에 (미국) 사람들이 (이란으로) 돌아와 같은 일을 또 해야 하거나, 더 나쁘게는 그들이 핵무기를 갖도록 내버려 두기를 원하지 않는다”고 덧붙였다.
트럼프는 또 이란의 구체제(팔레비 왕조)와 연관된 인물을 승인할 의향이 있느냐는 질문에도 “좋은 지도자를 선택하기 위해서라면 나는 그럴 것"이라며 "자격을 갖춘 인물은 수없이 많다”고 답했다.
하지만 이란 전문가회의는 트럼프의 인터뷰가 공개되고 불과 몇 시간 뒤 하메네이의 차남 모즈타바(56)를 최고지도자로 선출했다고 공개했다. 전문가회의는 성명에서 “신중하고 광범위한 검토 끝에 오늘 임시 회의에서 전문가회의 대표들의 결정적인 투표를 바탕으로 모즈타바 하메네이를 신성한 이란 이슬람 공화국 체제의 제3대 지도자로 임명 및 소개했다”고 발표했다. 모즈타바는 막후 실세 인사로 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 정보기관 내 영향력이 막강한 강경파로 알려졌다. 뉴욕타임스는 “미국과 이스라엘의 공격이 확대되는가운데 (이란 ) 정부의 연속성 유지 의지를 시사한다”고 평가했다.
트럼프는 이날도 이란 전쟁의 성과를 과시했다. 그는 이란에 대해 “그들은 종이호랑이다. 일주일 전(미국의 공습이 시작되기 전)만 해도 종이호랑이는 아니었다”며 “그들은 (미국을) 공격하려 하고 있었다”고 말했다. 그러면서 “그들의 계획은 중동 전체를 공격해 장악하는 것이었다”고 주장했다.
트럼프는 이란에 특수부대 투입 가능성도 배제하지 않았다. 그는 이란의 농축 우라늄을 확보하기 위해 특수부대를 투입할 가능성에 대해선 “모든 것이 테이블 위에 있다. 모든 것”이라고 강조했다. 미국은 이란이 농축 우라늄을 나탄즈와 이스파한 등에 보관하고 있는 것으로 추정하고 있다. 트럼프 행정부 일각에서는 특수부대를 투입해 해당 지역을 장악하고 우라늄을 현장에서 희석하는 방안이 거론되고 있다.
트럼프 이란과의 전쟁 기간에 대해 “모르겠다. 나는 절대 예측하지 않는다”며 “내가 말할 수 있는 것은 (공격의) 치명성과 시간 측면에서 우리가 일정보다 앞서 있다는 것”이라고 밝혔다. 앞서 트럼프는 이번 전쟁이 4~5주간 지속될 것이라고 말한 바 있다.
트럼프는 전쟁으로 인한 유가 급등에 대해서는 “괜찮다고 생각한다. 그건 작은 문제”라고 주장했다. 이어 “하지만 좋은 점은 우리가 그들(이란)의 함선 44척을 침몰시켰고 그게 그들의 전체 해군 전력이라는 것”이라며 “우리는 그들의 공군을 무력화했고 통신망을 무력화했고 그들의 대공 방어 체계는 사라졌다. 그들은 방어 능력이 없다. 그들이 가진 것은 말뿐”이라고 주장했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
