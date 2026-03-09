트럼프 “이란 새 지도자 우리 승인 받아야” 경고에도…이란 하메네이 차남 지도자 선출

트럼프 “우리 승인 없으면 오래 못 가” 경고

이란, 새 최고지도자에 하마네이 차남 강경파 모즈타바 선출

트럼프, 전쟁 기간에 대해 “절대 예측 않는다…일정보다 앞서고 있어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7일(현지시간) 플로리다주 마이애미 국제공항에 착륙한 대통령전용기에서 내려오는 모습. 연합뉴스

이날 ABC뉴스 인터뷰에서 “그(새 지도자)는 우리로부터 승인을 받아야 할 것”이라며 “우리의 승인을 받지 않으면 그는 오래가지 못할 것”이라고 밝혔다.

트럼프는 “우리는 10년마다 돌아가야 되는 상황을 피하고 싶다.

나는 5년 뒤에 (미국) 사람들이 (이란으로) 돌아와 같은 일을 또 해야 하거나, 더 나쁘게는 그들이 핵무기를 갖도록 내버려 두기를 원하지 않는다”고 덧붙였다.

그들의 계획은 중동 전체를 공격해 장악하는 것이었다”고 주장했다.

괜찮다고 생각한다. 그건 작은 문제”라고 주장했다. 이어 “

하지만 좋은 점은 우리가 그들(이란)의 함선 44척을 침몰시켰고 그게 그들의 전체 해군 전력이라는 것”이라며 “우리는 그들의 공군을 무력화했고 통신망을 무력화했고 그들의 대공 방어 체계는 사라졌다. 그들은 방어 능력이 없다. 그들이 가진 것은 말뿐”이라고 주장했다.