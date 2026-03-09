트럼프·이스라엘 ‘표적 경고’에도 이란, 모즈타바 새 지도자로 선출

이스라엘 총리 “하메네이 후계자가 누가 되든 제거할 것”

트럼프 “우리 승인 없으면 오래 못 갈 것”

AFP연합뉴스

이란 전문가회의가 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 차남 모즈타바 하메네이를 차기 최고지도자로 선출했다고 로이터·AFP통신 등이 8일(현지시간) 보도했다.



전문가회의는 이날 성명을 통해 “신중하고 광범위한 검토 끝에 오늘 임시 회의에서 전문가회의 대표들의 결정적인 투표를 바탕으로 모즈타바 하메네이를 신성한 이란 이슬람 공화국 체제의 제3대 지도자로 임명 및 소개했다”고 발표했다.



현재 56세인 모즈타바 하메네이는 중견 성직자로, 강력한 군사 조직인 이슬람혁명수비대(IRGC)와 긴밀한 관계를 유지해온 강경 보수 성향 인물로 평가된다. 이에 대해 로이터는 “이란의 통치 이념은 원칙적으로 권력 세습을 배격하지만 모즈타바는 혁명수비대 내의 강력한 지지 기반과 아버지의 유산을 바탕으로 권력을 승계했다”고 분석했다.



모즈타바는 부친이 팔레비 왕조의 세습통치에 반대하는 혁명운동가로 성장하고 대통령에 오르는 등 권력을 쥐는 과정을 옆에서 지켜봤다. 고등학교를 마치고서 1987년 IRGC에 입대, 1988년까지 이어진 이란-이라크 전쟁 후반기에 복무했다. 당시 부대에서 만난 혁명수비대 정보수장 호세인 타에브 등과 관계를 다졌고, 이후 이란 정보·보안 기관 내 핵심 인사들과 수십년간 교류하며 힘을 키운 것으로 전해졌다.



1989년 부친 하메네이가 사망한 초대 지도자 아야톨라 루홀라 호메이니의 뒤를 이어 최고지도자에 올랐고, 이후 모즈타바는 이란 중부 종교도시 곰에서 최고의 성직자들로부터 수학했다. 다만 모즈타바는 공직을 맡은 적이 없고 대외적으로 잘 알려진 인물은 아니었다. 주로 막후에서 그림자처럼 권력을 행사해왔다.



미국과 이스라엘은 그의 승계를 공개적으로 반대해 왔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 “하메네이 후계자가 누가 되든 제거할 것”이라며 ‘참수 작전’을 계속할 것이란 입장을 고수해왔다. 도널드 트럼프 미 대통령도 이란의 차기 최고지도자와 관련 “그는 우리로부터 승인을 받아야 할 것”이라며 “우리의 승인을 받지 않으면 그는 오래가지 못할 것”이라고 경고했다.



또 모즈타바에 대해서는 “무능하다”고 혹평하면서 이란 정권 전면 교체까지 전쟁을 이어가겠다는 의지를 밝혔다. 이란 외교 수장인 아바스 아락치 외무장관은 NBC 인터뷰에서 “지도자 선출은 이란의 문제이며 누구의 간섭도 허용하지 않는다”고 반박했다. 이번 승계는 미국과 이스라엘의 공습으로 알리 하메네이가 사망한 지 9일 만에 이뤄졌다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이란 전문가회의가 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 차남 모즈타바 하메네이를 차기 최고지도자로 선출했다고 로이터·AFP통신 등이 8일(현지시간) 보도했다.전문가회의는 이날 성명을 통해 “신중하고 광범위한 검토 끝에 오늘 임시 회의에서 전문가회의 대표들의 결정적인 투표를 바탕으로 모즈타바 하메네이를 신성한 이란 이슬람 공화국 체제의 제3대 지도자로 임명 및 소개했다”고 발표했다.현재 56세인 모즈타바 하메네이는 중견 성직자로, 강력한 군사 조직인 이슬람혁명수비대(IRGC)와 긴밀한 관계를 유지해온 강경 보수 성향 인물로 평가된다. 이에 대해 로이터는 “이란의 통치 이념은 원칙적으로 권력 세습을 배격하지만 모즈타바는 혁명수비대 내의 강력한 지지 기반과 아버지의 유산을 바탕으로 권력을 승계했다”고 분석했다.모즈타바는 부친이 팔레비 왕조의 세습통치에 반대하는 혁명운동가로 성장하고 대통령에 오르는 등 권력을 쥐는 과정을 옆에서 지켜봤다. 고등학교를 마치고서 1987년 IRGC에 입대, 1988년까지 이어진 이란-이라크 전쟁 후반기에 복무했다. 당시 부대에서 만난 혁명수비대 정보수장 호세인 타에브 등과 관계를 다졌고, 이후 이란 정보·보안 기관 내 핵심 인사들과 수십년간 교류하며 힘을 키운 것으로 전해졌다.1989년 부친 하메네이가 사망한 초대 지도자 아야톨라 루홀라 호메이니의 뒤를 이어 최고지도자에 올랐고, 이후 모즈타바는 이란 중부 종교도시 곰에서 최고의 성직자들로부터 수학했다. 다만 모즈타바는 공직을 맡은 적이 없고 대외적으로 잘 알려진 인물은 아니었다. 주로 막후에서 그림자처럼 권력을 행사해왔다.미국과 이스라엘은 그의 승계를 공개적으로 반대해 왔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 “하메네이 후계자가 누가 되든 제거할 것”이라며 ‘참수 작전’을 계속할 것이란 입장을 고수해왔다. 도널드 트럼프 미 대통령도 이란의 차기 최고지도자와 관련 “그는 우리로부터 승인을 받아야 할 것”이라며 “우리의 승인을 받지 않으면 그는 오래가지 못할 것”이라고 경고했다.또 모즈타바에 대해서는 “무능하다”고 혹평하면서 이란 정권 전면 교체까지 전쟁을 이어가겠다는 의지를 밝혔다. 이란 외교 수장인 아바스 아락치 외무장관은 NBC 인터뷰에서 “지도자 선출은 이란의 문제이며 누구의 간섭도 허용하지 않는다”고 반박했다. 이번 승계는 미국과 이스라엘의 공습으로 알리 하메네이가 사망한 지 9일 만에 이뤄졌다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지