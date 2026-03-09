“여긴 검은 기름비가 내린다”… 테헤란 석유저장고 폭발

CNN 보도화면 캡처

지난 7일(현지시간) 이란 테헤란에서 미국과 이스라엘의 합동 군사 작전 중 공격을 받은 석유 저장 시설에서 화염과 연기가 치솟는 모습을 주민들이 지켜보며 사진을 찍고 있다. AP연합

이란 상황을 전하는 소셜미디어(SNS)엔 8일 테헤란에 짙은 먹구름이 끼고 강산성의 검은색 기름비가 내린다는 글과 사진이 게시됐다.

바닥이 기름비로 얼룩져 있다. CNN 보도화면 캡처