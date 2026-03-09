이스라엘의 공습으로 이란 수도 테헤란 주변의 주요 석유저장 시설이 폭발하면서 대규모 화재가 발생하고 독성가스와 함께 ‘기름비’가 내렸다.
이란 IRNA통신 등에 따르면 7일(현지시간) 밤부터 8일 새벽까지 테헤란 북서부 주요 연료보급 기지인 샤흐런 석유저장소와 남부 정유단지 레이 지역의 연료 저장고, 서쪽 외곽 카라지 등의 연료 저장시설이 집중 공습을 받았다.
이들 탱크가 폭격 뒤 폭발하면서 유독 가스가 대량으로 뿜어져 나왔다.
테헤란시 당국은 “석유 탱크가 폭발해 유독한 탄화수소와 황산화물, 질소산화물 화합물이 대기와 구름에 대규모로 퍼지고 있다”며 “비가 내린다면 아주 위험한 강산성 비가 될 것”이라고 우려했다.
알자지라도 이란 국영 파르스통신을 인용해 이스라엘이 이날 오후 아흐다시에 창고 등 테헤란 일대의 석유 저장고 4개소와 생산·이송 센터 1개소를 공격했다고 보도했다. 유조차 운전사 2명 등 4명이 사망한 것으로 파악됐다.
이란 상황을 전하는 소셜미디어(SNS)엔 8일 테헤란에 짙은 먹구름이 끼고 강산성의 검은색 기름비가 내린다는 글과 사진이 게시됐다.
모하마드 사데그 모타마디안 테헤란주 주지사는 8일 “(석유 저장고의) 화재 이후 테헤란의 오염 지수가 증가하고 있다”며 주의를 당부했다.
에스마일 바가에이 이란 외무부 대변인은 엑스에 “석유 저장고에 대한 공격은 이란 민간인에 대해 고의적으로 화학전을 벌인 것이나 다름없다”고 비판했다. 또 “침략자들은 연료 저장소를 공격함으로써 독성 물질을 대기에 방출해 민간인을 중독시키고 대규모로 생명을 위태롭게 하고 있다”며 “이런 공격은 전쟁범죄이자 반인도적 범죄, 대량 학살”이라고 규탄했다.
테헤란주는 또 이번 석유 저장고 공격으로 연료 공급이 부족해지자 1회 주유 한도를 30L에서 20L로 제한했다.
모타마디안 주지사는 “주유량 감축은 2∼3일 정도만 임시로 적용될 것”이라며 “이전으로 곧 원상회복될 것”이라고 말했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“여긴 검은 기름비가 내린다”… 테헤란 석유저장고 폭발
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사