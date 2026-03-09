유은혜, ‘세계 여성의 날’ 맞아 ‘빵과 장미’, 교육으로 승화
역대 최장수 교육부 장관을 역임한 유은혜 경기도교육감 예비후보가 “우리 아이들이 자신의 삶과 존엄을 스스로 지켜낼 수 있는 힘을 배우는 교육을 만들겠다”고 약속했다.
유 예비후보는 8일 ‘세계 여성의 날’을 맞아 자신의 페이스북을 통해 “꿈을 꾸는 것만큼 중요한 것은 그 꿈을 지켜낼 힘”이라며 이같이 밝혔다.
그는 세계 여성의 날의 상징인 ‘빵(생존권)과 장미(존엄성)’를 언급하며 “세상은 언제나 공정하게만 작동하지 않는다. 누군가는 차별을 경험하고 누군가는 폭력과 부당함을 마주한다”고 지적했다.
이어 “그래서 교육은 아이들에게 꿈을 말하는 데서 그치지 않고 차별에 예민하게 반응하는 감수성과 부당함 앞에서 침묵하지 않는 용기, 자신의 권리를 지켜낼 힘을 길러주는 과정이어야 한다”면서 “학교는 아이들에게 꿈을 꾸는 법과 함께 그 꿈을 지켜내는 법도 가르쳐야 한다”고 강조했다.
그러면서 유 예비후보는 “자신의 ‘빵과 장미’를 지킬 줄 알고 다른 사람의 ‘빵과 장미’도 함께 생각하는 시민을 길러내는 것이 교육의 역할”이라며 “누군가가 먼저 길을 열면 그 길은 한 사람의 길로 끝나지 않고 다음 사람이 걸어갈 길이 된다”고 말했다. 이어 “나와 너 그리고 우리 공동체의 빵과 장미를 위해 그 너른 길을 여러분과 함께 만들고 싶다”고 덧붙였다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
