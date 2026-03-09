경기신보, 4개 권역 상반기 ‘타운홀미팅’ 성공적 마무리

이로써 경기신보는 경기도 4개 권역에서 순차적으로 진행된 상반기 지원사업설명회 일정을 성공적으로 마무리했다.

권역별로 진행된 상반기 설명회는 접근성을 강화해 기업의 참여도를 높였고, 현장의 목소리를 폭넓게 수렴함으로써 도민의 정책 이해도와 체감도를 동시에 끌어올렸다는 평가다.