“미사일 2발” 호르무즈 해협 예인선 침몰… 선원 3명 실종

호르무즈 해협을 지나던 예인선이 미사일 공격을 맞아 침몰해 인도네시아 선원 3명이 실종됐다.

이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 발포하겠다고 위협한 가운데 지난 3일(현지시간) 아랍에미리트 푸자이라 해안에 유조선들이 항해하는 모습. 로이터연합