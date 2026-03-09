“새 지도자 곧 발표, 하메네이 이름 유지”… 차남 선출된 듯

아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자의 후계자가 선출됐으며 곧 발표될 예정이라고 이란 전문가회의 위원이 밝혔다.
로이터 통신은 8일(현지시간) 호세인알리 에슈케바리 위원이 “이맘 호메이니와 순교자 이맘 하메네이의 길을 이어갈 인물이 다수 득표로 선출됐다”고 말했다고 이란 언론의 보도를 인용해 보도했다.
그는 “하메네이의 이름이 (최고 지도자로) 유지될 것”이라고 말했다.
이는 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이가 새 지도자로 선출됐음을 시사하는 것으로 풀이된다.
한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 승인을 받지 않은 이란의 차기 최고지도자는 오래 버티지 못할 것이라고 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 ABC 뉴스 인터뷰에서 “그는 우리로부터 승인을 받아야 할 것”이라며 “우리의 승인을 받지 않으면 그는 오래가지 못할 것”이라고 밝혔다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
