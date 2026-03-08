한국, 대만에 연장패…호주전 8강 ‘경우의 수’ 남았다
한국 야구대표팀의 17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드(8강)행에 적신호가 켜졌다. 1라운드 순위 다툼의 분수령이던 대만전을 연장 승부 끝에 패하며 벼랑 끝으로 몰렸다. 남은 호주전을 반드시 이기면서 ‘경우의 수’를 따져야 하는 상황이 됐다.
류지현 감독이 이끄는 대표팀은 8일 낮 12시 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 1라운드 C조 3차전에서 대만에 4대 5로 졌다.
대표팀은 경기 초반 상대 선발 구린루이양 공략에 실패하며 좀처럼 공격의 활로를 찾지 못했다. 2회 솔로 홈런을 허용하며 리드를 내줬고, 5회가 돼서야 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)의 땅볼로 첫 득점을 올렸다.
경기 중반 흐름을 바꾼 건 김도영(KIA 타이거즈)이었다. 그는 1-2로 뒤진 6회말 역전 2점 홈런을 터뜨렸다. 3-4로 다시 밀리던 8회말에도 2사 1루에서 우중간 2루타를 날려 동점을 만들었다.
하지만 대표팀은 연장 승부치기에 돌입한 10회초 스퀴즈 번트를 내주며 4-5로 리드를 빼앗겼다. 이어진 10회말 공격에서 득점에 실패하며 경기는 그대로 마무리됐다.
류지현 감독은 마운드 총력전을 펼쳤지만 패배를 막지 못했다. 류현진(한화 이글스)과 곽빈(두산 베어스), 데인 더닝(시애틀 매리너스)까지 선발 자원 3명을 투입했으나 더닝이 8회 역전을 허용하며 류현진과 곽빈의 호투도 빛이 바랬다.
대표팀은 이날 오후 7시 같은 장소에서 펼쳐진 일본과 호주의 경기 결과를 지켜봐야 했다. 호주가 이긴다면 한국의 8강 진출 가능성은 사라지는 상황이었다. 그러나 일본이 호주를 4대 3으로 꺾으면서 8강 진출 희망을 9일 호주전까지 이어갈 수 있게 됐다.
일본의 8강행이 확정된 가운데 남은 1장의 8강 티켓을 한국이 차지하기 위해선 두 가지 조건을 동시에 충족해야 한다. 호주에 5점 차 이상으로 승리하면서 2실점 이하로 막아야 한다. 한국이 호주를 꺾으면 대만까지 세 팀이 2승 2패로 동률을 이루게 된다. 대회 규정상 승률이 같으면 맞대결 전적을 살피지만, 이들 간에 승패가 서로 물려 있어 순위를 가릴 수 없다.
이 경우 세 팀 간 경기만 따로 계산해 실점을 아웃카운트로 나눈 ‘최소 실점률’을 따진다. 대만은 한국과 호주전에서 18이닝 7실점, 호주는 대만전에서 9이닝 무실점을 기록했다. 한국은 대만전에서 10이닝 동안 5점을 내준 상태다. 대표팀이 호주전에서 5점 이상의 격차로 승리하면 호주보다 실점률에서 앞설 수 있다. 여기에 2점 이하를 내줘야 대만보다 실점률이 낮아진다.
