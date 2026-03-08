바이애슬론 김윤지, 한국 여자 최초 동계패럴림픽 금메달

김윤지가 8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결선에서 금메달을 차지한 뒤 기뻐하고 있다. 대한장애인체육회 제공

금메달이기도 하다.

2018년 평창 대회 때

크로스컨트리 스키 남자 클래식 좌식 7.5㎞ 경기에서 사상 첫 금메달을 한국에 안긴 바 있다.

이날 주행 선두로 첫 사격에 나선 김윤지는

5발을 모두 명중시키며 1위로 사대를 빠져나왔다. 두 번째 사격에선 2발을 놓치며 5위로 밀려났다. 하지만 반환점인 6.6㎞ 지점을 4위로 통과한 김윤지는 세 번째 사격을 모두 명중시켜 3위로 다시 올라섰다. 마지막 네 번째 사격 역시 한 발도 놓치지 않으며 선두에 섰고, 가장 먼저 결승선을 통과했다.

전날 바이애슬론 스프린트 7.5

㎞

경기에선 아쉽게 4위에 머무르며 메달을 놓쳤다.

하

지만 ‘스마일리’라는 별명답게 그는 낙담하지 않았고 대회 두 번째 경기 만에 메달을 손에 넣었다.