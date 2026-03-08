바이애슬론 김윤지, 한국 여자 최초 동계패럴림픽 금메달
한국 장애인 스포츠의 간판 김윤지(19·BDH파라스)가 한국 여자 선수 최초로 동계패럴림픽 금메달을 목에 걸었다.
김윤지는 8일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 바이애슬론 여자 개인 좌식 12.5㎞ 결선에서 38분00초1 기록으로 금메달을 따냈다. 2위 아냐 비커(독일)를 12초8, 3위 켄달 그레치(미국)를 36초 차로 따돌리는 압도적인 레이스였다.
한국 여자 선수가 동계패럴림픽 개인 종목 메달을 따낸 건 처음이다. 남녀를 통틀어 한국 선수 역대 두 번째 금메달이기도 하다. 2018년 평창 대회 때 신의현(BDH파라스)이 크로스컨트리 스키 남자 클래식 좌식 7.5㎞ 경기에서 사상 첫 금메달을 한국에 안긴 바 있다.
이날 주행 선두로 첫 사격에 나선 김윤지는 5발을 모두 명중시키며 1위로 사대를 빠져나왔다. 두 번째 사격에선 2발을 놓치며 5위로 밀려났다. 하지만 반환점인 6.6㎞ 지점을 4위로 통과한 김윤지는 세 번째 사격을 모두 명중시켜 3위로 다시 올라섰다. 마지막 네 번째 사격 역시 한 발도 놓치지 않으며 선두에 섰고, 가장 먼저 결승선을 통과했다.
김윤지는 경기를 마친 뒤 “제가 진짜 금메달을 딸 줄은 몰랐다”며 “경기 시작 전 관중석의 태극기를 보니 더 잘하고 싶다는 마음이 들었다. 우리 한국도 잘할 수 있는 나라라는 걸 보여주고 싶어서 더 힘을 냈다”고 말했다. 이어 “한국 여성 최초의 금메달이라 대한민국 체육계에도 큰 의미가 있는 기록인 것 같아 너무나 영광스럽다”고 덧붙였다.
여름에는 수영 선수로도 활약하는 2006년생 김윤지의 첫 패럴림픽 무대다. 최근 나서는 국제 대회마다 정상에 오른 그는 이번 대회 한국 선수단 가운데 가장 큰 기대를 받았다. 패럴림픽 데뷔전이었던 전날 바이애슬론 스프린트 7.5㎞ 경기에선 아쉽게 4위에 머무르며 메달을 놓쳤다. 첫 경기 사격에서 5발 중 4발을 놓치는 실수가 컸다. 하지만 ‘스마일리’라는 별명답게 그는 낙담하지 않았고 대회 두 번째 경기 만에 메달을 손에 넣었다.
아직 주 종목인 크로스컨트리를 포함해 4개의 종목을 더 남겨두고 있다. 남은 경기에서 금메달을 추가하면 또 한 번 새 역사를 쓰게 된다. 김윤지는 “즐기는 자를 이길 수 없다고 생각한다. 남은 경기도 어제, 오늘처럼 즐기겠다”고 각오를 밝혔다.
테세로=공동취재단, 정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
