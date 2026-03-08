민주당 제주지사 경선, 오영훈·문대림·위성곤 3파전 확정
6·3 지방선거 더불어민주당 제주도지사 후보 경선이 오영훈·문대림·위성곤의 3파전으로 확정됐다.
민주당 중앙당 공천관리위원회는 8일 중앙당사에서 기자회견을 열고 “제주지역 후보 심사 결과 공모한 세 후보를 모두 경선 후보자로 결정했다”고 밝혔다.
경선은 4·3추념식 일정을 고려해 4월 10일 이후 진행되며, 권리당원 50%와 안심번호 선거인단 50%를 합산하는 국민참여경선 방식으로 치러진다. 예비경선 없이 본경선으로 이어지며, 과반 득표자가 없을 경우 결선 투표가 실시된다.
앞서 오영훈 지사가 현역 광역단체장 평가에서 하위 20%로 분류돼 20% 감점을 받았고, 문대림 의원 역시 과거 공천 불복 탈당 전력으로 25% 감산 대상에 잠정 포함됐다.
조승래 공천관리위 부위원장은 이날 회견에서 문 의원과 관련한 기자의 질문에 “여러 이의신청이 있었지만 기존 가감산 기준이 그대로 적용된다. 변경은 없다”고 선을 그었다. 그러면서 “최고위원회에서도 별도의 논의가 진행되고 있지는 않다”며 “(다만)가감산 여부는 다른 조치가 없으면 종래 안이 그대로 적용되는 것”이라고 전제했다. 이날 공관위의 결정은 내일(9일) 민주당 최고위원회 의결을 거쳐 최종 확정된다.
한편 문 의원은 2012년 제19대 총선 당시 민주통합당의 김재윤 의원 단수공천에 반발해 탈당 후 무소속으로 출마했으나 낙선한 이력이 있다.
문 의원은 감점 통보에 대해 “주요 선거에서 당 승리에 기여한 점을 고려해 달라”며 구제를 요청했다.
이에 대해 위 의원은 “예외를 두는 것은 당 도덕성에 치명적”이라고 반대 의견을 제출했고, 오 지사는 “선수는 룰을 준수해야 한다”며 비판했다.
‘더불어민주당 제9회 지방선거 공직선거 후보자추천 심사 기준’에 따르면 선거일 기준 최근 8년 내 탈당한 자는 경선에서 25% 감점이 적용된다. 특히 당헌에서 정한 ‘공천 불복 경력자’는 10년간 후보 자격이 제한되며 이후 8년간 경선에서 25% 감점된다.
다만 당헌 부칙 제16호는 공천 불복 경력자의 감점 규정에 대해 제22대 총선 승리 기여도를 평가해 이번 제9회 지방선거에 한해 달리 반영할 수 있도록 하고 있으며 이러한 특례 적용 여부는 최고위원회 의결로 결정된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
