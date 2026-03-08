오세훈, 국힘 서울시장 후보등록 안했다…“당 노선 변경 선행돼야”
오세훈 서울시장이 8일 오후 6시 마감이었던 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보 신청을 하지 않은 것으로 확인됐다.
오 시장 측은 “오 시장이 이날 오후 6시까지였던 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보 공천 신청을 하지 않았다”고 밝혔다.
서울시 역시 이날 오 시장이 후보 신청을 하지 않은 상황과 관련해 언론 공지문을 통해 “(오 시장은) 지난 7일 ‘당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀어낼 때 패배의 길을 승리의 길로 바꿀 수 있다’고 호소한 바 있다”며 “지금도 그 입장에는 변함이 없다. 당 지도부와 의원들의 응답을 기다리고 있다”고 전했다.
오 시장은 그동안 당 노선 정상화가 선행돼야 한다는 입장을 밝혀왔다. 그는 전날 자신의 페이스북에 올린 글에서도 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “적어도 이기기 위한 최소한의 조건을 갖추고 전장에 임해야 한다”며 “공천 접수를 미루더라도 우리 당 의원들이 한자리에 모여 치열한 끝장토론을 할 수 있는 자리부터 마련하기 바란다”고 촉구했었다.
그러나 이 같은 최후통첩에도 장 대표를 비롯한 지도부가 별다른 반응이 없자 배수의 진을 친 것으로 보인다. 오 시장 측 관계자는 “서울 경기 인천 할 것 없이 현장 바닥 민심은 참혹하단 말로도 부족할 정도다. 마지막의 마지막이란 심정으로 얘기하고 있는 것”이라고 말했다.
오 시장은 9일 열리는 국민의힘 긴급 의원총회 결과를 보고 추후 행보를 정한다는 방침이다. 이 관계자는 “내일 의총이 매우 중요할 것 같다. 당의 노선 변화를 간곡하게 촉구했는데, 그걸 어떻게 만들어내는지 여부가 핵심 관건이 될 것 같다”고 전했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
