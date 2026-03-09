[단독] 민원 있었는데…인천 지게차 참사는 예견된 사고?
최근 인천에서 브레이크 풀린 지게차에 치여 18개월 여아가 숨진 사건에 대해 예견된 사고였다는 지적이 나오고 있다. 사고 지역에서 지게차가 위험하게 운행되고 있다는 민원이 있었음에도 경찰이 이를 사실상 방치했다는 것이다.
8일 인천서부경찰서에 따르면 민원이 접수된 시기는 2024년 6월이었다. 민원은 이번에 사고가 발생한 인천 서구 청라동의 프랜차이즈 과일 가게 앞에 있는 지게차의 위험성을 지적한 내용이었는데, 당시 경찰은 ‘교통외근 현장 단속 실시 예정’이라고 답변했다. 하지만 실제로 단속이 있었는지에 대한 기록은 없다. 경찰 관계자는 “해당 건과 관련한 단속 기록은 존재하지 않는다”며 “단속이 아닌 구두 계도가 이뤄졌을 가능성은 있다”고 설명했다.
민원을 제기했던 주민 A씨는 2024년 해당 업체의 지게차가 인도를 지나다니는 모습을 보고 위험성을 느꼈다고 한다. 지게차는 보행자들이 지나다니는 와중에도 별다른 안전조치 없이 운행됐다. 지게차 운전기사가 인도에 세워진 전동킥보드를 치고도 충돌 사실을 인지하지 못한 장면을 목격하기도 했다.
A씨는 당시 ‘인명 피해 가능성이 있다’며 민원을 제기했지만 1년 9개월여간 별다른 조치는 이뤄지지 않은 것으로 보인다. 민원 제기 이후에도 지게차가 이전처럼 인도 위로 다니는 모습은 자주 목격됐다.
이렇듯 ‘방치된 위험’은 결국 사고로 이어졌다. 지난 3일 이 가게 앞에서는 지게차가 밀려 내려오면서 18개월 여아를 덮쳤고, 아이는 심정지 상태로 병원에 이송돼 치료를 받았지만 이튿날 새벽 세상을 떠났다.
문제는 해당 업체의 다른 지점들도 비슷한 방식으로 운영되고 있다는 점이다. 국민일보가 네이버 거리뷰를 통해 확인한 결과 해당 업체 다수 지점의 매장 앞 인도에서는 지게차나 상품적재용 파렛트 등이 발견됐다. 파렛트는 대형 물건을 쌓아 옮기기 위한 깔판으로 주로 지게차를 통해 운반한다.
이처럼 인도를 점거해 물건을 쌓아두는 것만으로도 위법 가능성이 있다. 공용시설인 인도에 짐을 두는 행위는 쓰레기 투기, 불법점용 등 경범죄처벌법·도로법으로 처벌할 수 있다.
다만 경찰은 인력 여건상 모든 민원을 꼼꼼히 들여다보는 것은 어렵다는 입장이다. 경찰 관계자는 “한 달 평균 국민신문고를 통해 접수되는 민원은 350건, 안전신문고 민원은 6000건에 이른다”며 “실효성 있는 제보도 있지만 과도한 민원이나 악성 민원도 적지 않아 현실적으로 모든 건을 소화하기는 쉽지 않다”고 전했다.
이번에 사고가 발생한 업체는 지난 5일 입장문을 내고 “고객 여러분께 큰 걱정과 혼란을 끼쳐 진심으로 사과한다”며 “조사 결과와 관계 없이 유가족에게 가능한 모든 지원과 조치를 다하겠다”고 밝혔다. 이어 “사건 발생 후 모든 영업을 자체 중단했고 안전 우려를 완전히 해소할 때까지 영업을 재개하지 않겠다”며 “매장 외부에 주차된 지게차를 철수했다”고 강조했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
