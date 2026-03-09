[단독] 민원 있었는데…인천 지게차 참사는 예견된 사고?

A업체 한 지점이 매장 앞 인도를 점용하고 있는 모습. 네이버지도 캡처

지게차가 위험하게 운행되고 있다는 민원이 있었음에도 경찰이 이를 사실상 방치했다는 것이다.

사고가 발생한

인천 서구 청라동의 프랜차이즈 과일 가게 앞에 있는 지게차의 위험성을 지적한 내용이었는데,

당시 경찰은 ‘교통외근 현장 단속 실시 예정’이라고 답변했다. 하지만 실제로 단속이 있었는지에 대한 기록은 없다.

경찰 관계자는 “해당 건과 관련한 단속 기록은 존재하지 않는다”며 “단속이 아닌 구두 계도가 이뤄졌을 가능성은 있다”고 설명했다.

지게차는 보행자들이 지나다니는 와중에도 별다른 안전조치 없이 운행됐다.

심정지 상태로 병원에 이송돼 치료를 받았지만 이튿날 새벽 세상을 떠났다.