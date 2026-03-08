국힘 ‘이태원 참사’ 박희영 복당 불허 배경은…돌아온 배현진
[정치 언박싱]
국민의힘 서울시당은 ‘이태원 참사’ 부실대응 의혹 여파로 탈당했던 박희영 서울 용산구청장의 재입당을 불허했다. 배현진 의원이 법원에서 자신에 대한 중앙당의 중징계 효력을 중단하는 결정을 받고 서울시당위원장 직무를 재개한 지 이틀만이다.
국민의힘 서울시당은 8일 배 의원 주재로 당원자격심사위원회를 열어 논의 끝에 박 구청장의 재입당을 허용하지 않는 것으로 만장일치 결정했다.
박 구청장은 이태원 참사 부실대응 의혹으로 2023년 2월 구속기소돼 재판에 넘겨진 뒤 국민의힘을 탈당했다. 그러나 이듬해 10월 1심에서 무죄를 선고 받았고, 검찰 항소로 2심 재판이 진행 중이다. 박 구청장은 1심 무죄 판결을 근거로 최근 국민의힘에 복당 신청서를 제출했다. 박 구청장은 복당이 이뤄지면 6·3 지방선거에서 국민의힘 후보로 용산구청장 재선에 도전할 계획이었던 것으로 알려졌다.
서울시당은 이와 관련해 “대규모 사회적 참사로 인한 유가족 슬픔과 상처에 공감하고 정치적·도의적 책임을 통감하기에 (박 구청장) 재입당을 불허했다”고 밝혔다. 이어 “국민의힘은 과거 강서구청장 재보궐 선거 당시 사면·복권된 후보를 재공천하며 겪었던 뼈아픈 패배의 교훈을 잊지 않고 있다”고 덧붙였다.
김태우 전 강서구청장이 2023년 5월 공무상비밀누설 혐의 집행유예형이 확정돼 강서구청장직을 상실했다가, 같은 해 8월 특별사면된 뒤 10월 보궐선거에 재차 강서구청장 후보로 나섰다가 낙선한 일을 거론한 것이다. 김 전 구청장 재공천은 지금도 윤석열정부의 결정적 실책으로 지목된다. 서울시당은 “시민의 목소리를 경청하며 민심을 거스르는 결정을 반복하지 않겠다”고 밝혔다.
배 의원은 통화에서 “기관장은 행정도 행정이지만 정치적 책임도 져야 하는 자리”라며 “참사에 대한 정치적 책임을 지지 않았던 이의 복당 신청을 덥석 받아들일 수는 없는 것”이라고 말했다.
배 의원은 지난 5일 자신에 대한 ‘당원권 정지 1년’ 징계 효력을 정지해 달라며 낸 가처분 신청이 법원에서 받아들여지자 긴급 기자회견을 열고 “‘장동혁 지도부’는 지금이라도 6·3 지방선거 승리를 위해 당을 정상적으로 운영해야 한다”고 목소리를 높였다. 이튿날인 6일엔 “서울시당 업무를 재개했다”며 “중앙당이 밀어 넣은 벼랑 끝에서 벗어나기 위해 서울시당은 모든 구성원과 함께 다시 사력을 다해보겠다”고 밝히기도 했다.
박 구청장이 복당 불허 결정에 이의신청을 할 경우 최종 판단은 중앙당 당원자격심사위원회로 넘어간다. 장동혁 지도부가 다시 박 구청장 복당 여부를 심사하게 되는 것이다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
