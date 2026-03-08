오늘의 날씨 - 오후 (2026년 03월 08일)

시사 전체기사

3월 8일 일요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 대부분 지방이 구름이 많고, 전남 지방은 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 7도, 인천 5도, 수원 6도, 춘천 8도, 강릉 7도, 청주 8도, 대전 8도, 전주 8도, 광주 9도, 대구 10도, 부산 10도, 제주 8도 입니다.

내일 아침기온은 서울 1.0도, 인천 1.0도, 수원 0.0도, 춘천 -3.0도, 강릉 0.0도, 청주 -2.0도, 대전 -3.0도, 전주 -2.0도, 광주 -2.0도, 대구 0.0도, 부산 2.0도, 제주 3.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

