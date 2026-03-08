손흥민 리그 첫골 무산…LAFC 창단 첫 개막 3연승

LAFC의 손흥민이 8일(한국시간) 미국 LA BMO 스타디움에서 열린 2026 MLS 3라운드 홈 경기에서 FC댈러스 수비수 오사제 우로기데를 제치고 슈팅하고 있다. 로이터연합뉴스

다음으로 미뤘다.

단연

아직 필드골이 없다.

경고를 받았다.

손흥민은

심판은 손흥민이 페널티킥을 얻기 위해 고의로 넘어졌다고

판단해 카드를 꺼냈다.

손흥민은

전반 막판 역습 상

황에

강력한 왼발 슈팅을

선방에 가로막혔다. 이날 손흥민의 유일한 슈팅이었다.

축구 통계 매체 풋몹은 손흥민에게 선발 선수 중 유일하게 6점대의 낮은 평점을 줬다.

댈러스가 공세를 높였는데 LAFC는 골키퍼 위고 요리스의 선방으로 위기를 넘기며 무실점 경기를 지켜냈다.

마이애미에 입단한 이후 80호골이다.