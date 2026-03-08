17년 만의 WBC 무대서 호투 류현진 “경기에서 지면 의미 없어”
17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 무대에 복귀한 ‘괴물’ 류현진(한화 이글스)이 끝내 웃지 못했다.
류현진은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 대만전에 선발 등판해 3이닝 동안 50구를 소화하며 1실점을 기록했다.
2010년 광저우 아시안게임 이후 16년 만에 태극마크를 달고 마운드에 올라 호투를 펼쳤다. WBC 기준으로는 2009년 2회 대회 이후 17년 만의 복귀였다. 2회 장위청에게 솔로포를 허용한 걸 제외하면 전반적으로 안정적인 투구였다. 3회 2사 2, 3루 위기에서도 특유의 위기관리 능력을 앞세워 타자를 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 이후 곽빈(두산 베어스)에게 마운드를 넘기며 임무를 마쳤다.
팀이 0-1로 뒤진 가운데 마운드에서 내려오며 16년 만의 대표팀 승리 투수와는 인연을 맺지 못했다. 그의 가장 최근 대표팀 승리는 2010년 11월 13일 2010 광저우 아시안게임 대만전이다.
경기 후 공동취재구역에 모습을 드러낸 그의 표정은 어두웠다. 류현진은 대표팀 복귀전 소감을 묻는 질문에 “경기에서 져서 아쉽다. 이기지 못하면 잘했든 못했든 모두 의미가 없어진다”고 말했다. 이어 “예전부터 대만 타자들의 장타력이 좋다는 건 알고 있었다. 실투 하나가 홈런으로 연결돼 아쉽다”고 덧붙였다.
이날 50구를 던진 류현진은 대회 규정상 9일 호주전에 등판할 수 없다. 벼랑 끝에 몰린 대표팀은 호주가 8일 일본전에서 패한 뒤 9일 맞대결에서 ‘2점 이하 실점’과 ‘5점 차 이상 승리’를 동시에 달성해야 2라운드 진출 가능성을 살릴 수 있다. 류현진은 “선수들이 급하게 경기에 임하지 않았으면 한다. 각자의 실력대로 차분하게 경기를 풀어나갔으면 좋겠다”고 말했다.
