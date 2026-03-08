의정부시 ‘아파트 3무 혁신’ 세 번째 상생협약 체결
하자 제로·불신 제로·불편 제로 목표
1252세대 대단지 추진 양우건설 협약
경기 의정부시는 ‘아파트 3무(無) 혁신 10대 프로젝트’ 실효성 강화를 위해 지난 6일 양우건설㈜과 ‘하자·불신·불편 제로’를 목표로 하는 세 번째 상생협약을 체결하며 지역 상생과 경제 활성화에 본격 시동을 걸었다.
이날 협약식에는 고문철 양우건설 대표가 직접 참석해 협력 의지를 표명했으며, 이를 통해 사업 추진에 대한 신뢰도를 높이는 계기가 됐다. 협약은 지역 업체 참여 확대, 지역 자원 활용 증대, 사업 안전성 확보, 상생 협력 강화 등을 핵심 내용으로 담아 지역 건설산업과 사회가 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 초점을 뒀다.
이번 협약을 통해 의정부시는 침체된 지역 건설경기에 활력을 불어넣고, 지역 업체와의 동반 성장을 통해 실질적인 지역 경제 활성화를 도모할 계획이다. 사업 대상은 의정부동 일원에서 추진되는 대규모 공동주택으로, 지역주택조합 방식으로 진행된다.
이 사업은 총 987명의 조합원이 참여하며, 지하 6층~지상 49층, 5개 동 규모의 단지에 공동주택 1252세대와 오피스텔 48호가 들어서는 대단지로 조성될 예정이다. 2030년 준공을 목표로 하고 있어, 의정부 도심 주거 환경을 혁신적으로 개선할 랜드마크로 자리매김할 전망이다.
시 관계자는 “이번 3차 상생협약은 단순한 건설사업을 넘어 지역사회와 건설사가 함께 성장하는 선례가 될 것”이라며 “특히 GTX-C 노선이 들어설 의정부역 인근 노후 지역을 정비하고 초고층 랜드마크를 조성해 시민들이 자부심을 느낄 수 있는 고품격 주거 환경을 실현하겠다”고 밝혔다.
한편, 의정부시 ‘아파트 3무 혁신 10대 프로젝트’를 통해 하자 제로·불신 제로·불편 제로를 목표로 공동주택 품질 점검과 관리 체계 정비, 입주 과정 소통 강화 등을 추진하고 있다. 시는 향후 지역 내 주요 건설 현장으로 협약 대상을 지속 확대할 계획이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사