의정부시 ‘아파트 3무 혁신’ 세 번째 상생협약 체결

하자 제로·불신 제로·불편 제로 목표

1252세대 대단지 추진 양우건설 협약

김동근(왼쪽) 의정부시장이 지난 6일 고문철 양우건설 대표와 지역경제 활성화를 위한 공동주택 건설 상생협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

시는 향후 지역 내 주요 건설 현장으로 협약 대상을 지속 확대할 계획이다.