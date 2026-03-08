스마일게이트, 신작 ‘데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃’ 사전등록 페이지 오픈
스마일게이트는 현재 개발 중인 신작 ‘데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃’(개발사 이안게임즈)의 사전등록 페이지를 오픈하고 웹 사전등록을 시작했다.
‘데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃’은 원작 만화 ‘데드 어카운트’ 기반의 캐릭터 수집과 성장 요소를 접목한 팀 로그라이트 장르의 게임이다. 이 게임은 원작의 스토리와 세계관을 충실히 반영해 본연의 재미를 그대로 담아낼 예정이다.
현재 모바일과 STOVE(PC) 크로스 플랫폼으로 개발 중이다.
스마일게이트는 데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃 사전등록 페이지를 열고 웹 사전등록과 이벤트를 시작했다. 사전등록은 데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃 사전등록 페이지에서 참여할 수 있다. 사전등록에 참여한 모든 이용자에게는 게임 보상을 지급한다.
게임 원작 만화 ‘데드 어카운트’는 2023년에 연재를 시작했다. ‘리얼 어카운트’와 ‘마녀에게 바치는 트릭’ 등으로 잘 알려진 와타나베 시즈무 작가의 작품이다. 죽은 자의 SNS 계정이 디지털화되어 되살아난 유령을 퇴치하기 위해 주인공인 ‘에니시로 소지’가 ‘미덴학원’에 편입해 동료들과 함께 분투하는 내용을 그린다. 현대 사회를 반영한 주제와 박진감 넘치는 배틀 액션으로 젊은 독자층을 중심으로 큰 관심을 받고 있다.
게임에 대한 좀 더 자세한 정보는 데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃 공식 X 채널을 통해 확인 가능하다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
