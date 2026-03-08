시사 전체기사

‘국제유가 급등’ 휘발유 재고 소진

입력:2026-03-08 16:52
미국과 이란 간 전쟁으로 국제유가가 급등한 가운데 8일 서울 구로구의 한 주유소에 ‘휘발유 재고 소진’이라는 안내문이 붙어 있다.



이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

