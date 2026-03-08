시사 전체기사 ‘국제유가 급등’ 휘발유 재고 소진 입력:2026-03-08 16:52 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 미국과 이란 간 전쟁으로 국제유가가 급등한 가운데 8일 서울 구로구의 한 주유소에 ‘휘발유 재고 소진’이라는 안내문이 붙어 있다.이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 항공편 취소 3500명 전세기로 데려온다… UAE 원유 긴급 도입 2 북한도 강력 부동산 정책… 수십만세대 공급폭탄 예고 3 민심 ‘냉담’ 팬덤 ‘분노’ 출구 없는 장동혁 리더십 4 李대통령 “집권했다고 맘대로 해선 안돼…국민지성 무서움 알아야” 5 나경원 “오세훈 시장, 평가 안 좋아”… 野 내홍 격화 해당분야별 기사 더보기 1 135만가구 공급 총대 멘 LH… 비상금 바닥나자 급전 조달 2 회계사 포화인데, “합격자 줄이지 말라” 읍소…난처한 금융 당국 3 전기차 첫 상용차 판매 1위 ‘기아 PV5’ 4 7년 간 6.2조 가격 담합… 전분당 4개사 제재 절차 5 “코스피 급등락은 불길한 사태의 전조” 버리의 경고 해당분야별 기사 더보기 1 ‘처녀 수입’ 막말로 제명 당한 김희수…·민주당 홈피엔 ‘진도군수’ 2 음쓰 테러에 현관 본드칠… 전국서 동시다발 ‘보복 대행’ 3 ‘왕사남’ 천만영화 쾌거… 李 “2년만에 이룬 성과” 축하 4 국민 46% “집값 더 떨어질 것”…한 달 만에 뒤집혀 5 아들 괴롭힘 막다 폭행당한 母…법원“가해 학생 부모 2300만원 배상” 해당분야별 기사 더보기 1 이란 “종전 중재 시도”… 트럼프 “무조건 항복 외 합의 없다” 2 이란 대통령 공격 중단 발언에도 걸프국 곳곳 폭발음 3 확전 치닫는 중동… 유가 쇼크 닥쳤다 4 전쟁 목표·전개 오락가락하는 트럼프…“실시간으로 종전 시나리오 다시 써” 5 트럼프는 “무조건 항복” 이란은 ‘광인 전략’…출구 없이 흘러가는 이란 전쟁 해당분야별 기사 더보기 1 한국, 일본에 접전 끝 석패…한일전 11연패 2 ‘고구마’ 같은 답답함은 없었다…손주영 “오타니, 1조 타자는 확실히 다르네요” 3 작품 촬영지 순례하는 ‘스크린 투어리즘’ 각광 4 한국, 대만에 연장패…WBC 8강 ‘빨간불’ 5 류지현 감독 “경우의 수 남았다…내일 선발 손주영” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘1000만 감독’ 장항준 “한번도 상상못해…관객이 ‘의의(意義)’ 가치에 공감” 2 17살에 시작해 19년…종로 5평 공방 세공 인생[한우물보고서] 3 한국인 토익 평균 686점…토익 최고득점 연령대는? 4 안드라스 쉬프 “부당한 일에 목소리 내는 것은 양심의 문제” 5 “나의 선태야”…김선태 개인 유튜브에 충주시가 단 댓글 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 류지현 감독 “경우의 수 남았다…내일 선발 손주영” 삼성전자 노조 “파업 불참 직원이 해고 1순위” 전쟁 목표·전개 오락가락하는 트럼프…“실시간으로 종전 시나리오 다시 써” “폭락장에 줍줍해야 하나요?” 200조 굴린 장로님의 투자법 WBC 한일전에 또 ‘욱일기’ 등장…“전쟁 공포 상기시키는 행위” 마약 중독 환자 4년 새 1.5배↑…20대 급증 음쓰 테러에 현관 본드칠… 전국서 동시다발 ‘보복 대행’ ‘왕사남’ 천만영화 쾌거… 李 “2년만에 이룬 성과” 축하 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요