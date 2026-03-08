삼성전자 노조 “파업 불참 직원이 해고 1순위”
삼성전자 노동조합이 9일부터 총파업 돌입을 위한 찬반 투표를 실시하는 가운데 향후 파업에 불참하는 직원들에게 불이익을 주겠다고 밝혔다.
8일 업계에 따르면 삼성전자 노조 공동투쟁본부(본부)는 9일부터 18일까지 전체 조합원을 대상으로 쟁의 행위 찬반 투표를 실시한다. 가결시 오는 5월 21일부터 6월 7일까지 총파업을 진행할 예정이다.
현재 본부에 소속된 노조는 초기업노조 삼성전자지부, 전국삼성전자노동조합(전삼노), 삼성전자노조동행 등이다. 전체 합산 조합원 수는 약 8만9000명으로 추산된다.
노조는 파업에 참여하지 않는 직원들에게 패널티를 부과하겠다고 밝혔다. 최승호 초기업노조 위원장은 유튜브 방송에서 “총파업 동안 모든 집행부는 평택 사무실을 점거해 집회를 진행할 계획이며 스태프를 모집해 평택사업장 모든 사무실에서 관리·감독할 것”이라며 “만약 회사를 위해 근무하는 자가 있다면 명단을 관리해 추후 조합과의 협의가 필요한 강제 전배나 해고에 이들을 우선적으로 안내할 것”이라고 말했다.
또 노조는 파업 기간 동안 신고센터를 운영해 회사에 협조하는 직원을 신고할 경우 포상하는 제도도 운영하겠다고 밝혔다.
총파업이 진행되면 삼성전자는 창사 이래 두 번째 파업 상황을 맞게 된다. 노조는 지난 2024년 7월 성과급 제도 개선을 놓고 사측과의 협상이 결렬되면서 창사 이래 첫 총파업에 나선 바 있다.
첫 파업에는 우려했던 생산 차질이 벌어지지 않았지만 두 번째 파업은 다를 것이라는 전망이 나온다. 첫 총파업을 주도한 전삼노의 조합원 수는 약 3만2000명이었으나, 현재는 초기업노조 조합원만 6만6000명이 넘는다. 특히 조합원 대부분인 약 5만명이 반도체 사업을 담당하는 DS부문 소속으로 알려졌다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사