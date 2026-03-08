157㎞ 직구로 대만 압도한 곽빈 “피홈런 아쉽다”
시속 157㎞ 직구를 앞세워 대만 타선을 막아낸 곽빈(두산 베어스)이 피홈런 상황을 두고 아쉬움을 드러냈다.
곽빈은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 3차전 대만전에 등판해 3⅓이닝 1실점을 기록했다.
이날 곽빈은 선발 류현진(한화 이글스)의 뒤를 이어 두 번째 투수로 마운드에 올랐다. 7회 1사까지 책임진 그는 임무를 마친 뒤 데인 더닝(시애틀 매리너스)에게 마운드를 넘겼다. 삼진 3개를 잡는 동안 볼넷은 1개만 내주며 좋은 투구 내용을 보여줬다.
6회초 대만 선두타자 정쭝저에게 솔로 홈런을 내준 것이 유일한 아쉬움으로 남았다. 곽빈은 “팀이 아쉽게 패한 상황에서 내가 점수를 내주지 않았다면 이길 수도 있었다”며 “그 피홈런 하나가 나한텐 더 아쉽게 느껴진다”고 말했다.
대표팀은 이날 패배로 1라운드 탈락 위기에 놓였다. 곽빈은 이를 두고 “아쉽지만 아직 끝이 아니다. 내일 경기 결과에 따라 8강 진출이 가능할 수 있으니 기적을 꿈꾸겠다”고 강조했다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
