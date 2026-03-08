주진우, 부산시장 출마… “깨끗하지 못한 손에 개혁 맡길 수 없다”

주진우 국민의힘 의원이 8일 부산시장 출마를 선언했다. 사진은 주 의원이 지난해 12월 8일 국회에서 발언하고 있는 모습. 이병주 기자

9일 오전 10시 부산시의회 브리핑실에서 출마 선언을 하고 공식 일정을 시작할 계획이다.