주진우, 부산시장 출마… “깨끗하지 못한 손에 개혁 맡길 수 없다”
주진우 국민의힘 의원이 6·3 지방선거에서 부산시장 후보로 출마하겠다고 밝혔다.
주 의원은 8일 페이스북에 글을 올려 “청년 이탈, 경기 침체의 악순환을 끊어내고 부산을 다시 강하게 만들어야 한다”며 부산시장 도전을 알렸다.
그는 “지금 부산에 진정 필요한 것은 역동적인 리더십, 새로운 통찰, 강한 추진력”이라며 “부산의 넘쳐나는 젊은 인재들과 부산을 바꾸겠다. 확 뒤집어 놓겠다”고 강조했다.
특히 부산시장 출마가 유력한 전재수 더불어민주당 의원을 겨냥해 “통일교, 돈봉투 출판기념회로 깨끗하지 못한 손에 개혁을 맡길 수 없다”고 일갈했다. 당내 경쟁자인 박형준 부산시장에 대해서는 직접 언급하진 않았지만, “그동안 많은 해법과 성과도 있었지만 부산 시민의 마음을 온전히 채우지는 못했다”며 우회적으로 견제했다.
주 의원은 검사 출신으로 윤석열정부에서 대통령실 법률비서관을 역임했다. 이후 2024년 22대 총선에서 부산 해운대갑에 출마해 당선됐다. 9일 오전 10시 부산시의회 브리핑실에서 출마 선언을 하고 공식 일정을 시작할 계획이다.
